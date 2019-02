Fuldtræffer på Den Fynske Opera: Alt udsolgt

Stemningen er tung, og tårerne flyder i operaen la Bohéme, hvor fattigdom, kærlighed og dødelig sygdom smelter sammen på traurigste vis. Men på Filosofgangen i Odense, hvor Den Fynske Opera holder til, er humøret sendt til tops.

Der er nemlig allerede nu, to uger inden premieren den 1. marts, udsolgt til alle otte opførelser af den berømte opera om fattige kunstnere i Paris.

- Det er helt overvældende. Det oplever vi ikke så tit i operaens verden, og vi er helt oppe at køre. Vi kæmper ellers med fordomme om opera, men vi oplever en ny opbakning, også til vores koncerter. Det er skønt, at vi rammer publikums smag, siger Thomas Storm, operachef på Den Fynske Opera.

Oplagt til jubilæum

La Bohéme er blevet valgt til at fejre Den Fynske Operas 70 års jubilæum. Det valg lå lige til højrebenet, da netop La Bohéme var den første forestilling, da Den Fynske Opera første gang slog dørene op i 1948, og det var også den sidste, da dørene midlertidigt lukkede igen i 1964.

Som en helt særlig kuriositet, så vil der blandt gæsterne være en ældre dame, som sang med i koret under den første opførelse i 1948. Det var en glædelig overraskelse for operachefen, da han hørte det.

- Det er skægt for os. Så bliver historien levende for øjnene af os, siger Thomas Storm, og fortsætter:

- Det lykkedes at finde en billet til den her helt særlige gæst, men ellers har vi for første gang i min tid ventelister. Faktisk var der udsolgt allerede den 1. november, men så rykkede vi rundt på stolene og fik skabt lidt flere pladser. Men nu er der ikke mere at gøre. Interesserede kan dog stadig skrive sig på ventelisten, der kommer altid nogle aflysninger på dagen, siger Thomas Storm.

Den perfekte opera

På Den Fynske Opera kan publikum opleve en klassiker hver sæson, og i år blev det altså Puccinis parisiske tåreperser om kærlighed og tab.

- La Bohéme er for mig det tætteste, man kan komme på den perfekte opera. Historien og musikken er skruet helt tilpas sammen, og man keder sig ikke et sekund. Det er en fantastisk begynderopera, en af de første, som jeg selv så, siger Thomas Storm.

Apropos begyndere, så er de så småt på vej på Den Fynske Opera.

- Vores stampublikum består overvejende af det grå guld, men vi oplever også flere unge. Vi joker dog på kontoret med, at når Odense kommune siger, at der kommer flere og flere ældre, så er vi glade, for så vi får flere gæster, siger Thomas Storm.

Chefen på gulvet

Thomas Storm er ganske vist operachef, men han er også operasanger. Her i La Bohéme synger han rollen som maleren Marcello.

- Jeg er mere operasanger end chef, og det er fantastisk for mig at synge med i forstillingen. Det er rigtigt sundt for mig som chef at være på gulvet. Så kan jeg mærke, hvor jeg har taget fejl, og hvor jeg har haft ret i de beslutninger, som jeg har truffet bag skrivebordet, siger Thomas Storm.

Lidt om La Bohéme

Puccinis opera La Bohéme er en tragisk kærlighedshistorie. Kunsterne Rodolfo, Marcello, Colline og Schaunard lever en fattigdomsramt tilværelse sammen i et kvistværelse i 1830'ernes Paris. Trods de svære kår er de ved godt mod, og de beslutter at fejre juleaften på deres stamsted, Café Momus.

Rodolfo bliver dog hjemme, og her bliver han opsøgt af naboen Mimi, som han øjeblikkeligt fascineres af. Det er kærlighed ved første blik. De sorgløse dage slutter dog brat for det nyforelskede par, da de opdager, at Mimi er dødeligt syg.

La Bohéme af Puccini kan opleves på Den Fynske Opera i Odense fra den 1.-13. marts. Der er udsolgt, men det er muligt at blive skrevet på venteliste.