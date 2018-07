Fund af ekstremistisk indhold giver netforbud i fængsler

Kriminalforsorgen har taget nye skridt for at undgå, at ekstremistisk indhold spredes i lukkede fængsler.

På grund af sikkerhed har Kriminalforsorgen lukket det netværk, som fanger i de lukkede fængsler har haft adgang til. Det har blandt andet sat en stopper for fjernundervisning af de indsatte og betydet aflyste eksamener. Det skriver Jyllands-Posten. Kriminalforsorgen har vurderet, at de indsatte i de lukkede fængsler og arrester ikke skal kunne benytte det såkaldte SK-net. Det er et sikret netværk, der bliver brugt i de lukkede institutioner. Læs også To brødre dømt for at flyve drone ind i Nyborg Fængsel Tiltaget skete i april. Det blev aktuelt, efter at der blev fundet ekstremistisk materiale på fire Playstation-konsoller i det lukkede fængsel i Nyborg. Selv om de ikke havde direkte adgang til internettet, vurderer Kriminalforsorgen, at materialet er blev anbragt på dem via USB-nøgler. Men tiltaget rammer alle indsatte og ikke kun dem, der er i fare for at blive radikaliseret, påpeger Frederik Jepsen, der er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Krim, der yder retshjælp til landets indsatte. Det tangerer kollektiv afstraffelse, lyder det, selv om han anerkender behovet for at øge sikkerheden hvad angår radikalisering i fængslerne. - Det må komme an på en konkret vurdering af den indsatte, om vedkommende kan administrere at have adgang til SK-nettet, siger han til Jyllands-Posten. Han fortæller, at indsatte i fængslerne er fortvivlede over, at de ikke kan komme videre med deres uddannelser, mens de står på. Lars Rau Brysting, der er sikkerhedschef i Kriminalforsorgen siger, at man i længere tid har haft overvejelser om SK-nettet, men fundet på de fire Playstations har "aktualiseret" overvejelserne.