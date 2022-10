Hvad stiller vi op med landbrugets klimabelastning: Søren er bekymret over udsigten til en CO2-afgift

Der er fuld gang i produktionen af mælk hos landmand Søren Dyssemark på Nordfyn.



Problemet er bare, at hans køer belaster klimaet med drivhusgasser. Derfor frygter Søren Dyssemark, at han bliver hårdt ramt af en kommende klimaafgift.

- Det er jeg da bekymret for. De tal, som jeg har fået oplyst, er jo kæmpestore. Hvis jeg skal til at betale mellem en og halvanden million kroner i CO2-afgift om året, så bliver det voldsomt, siger Søren Dyssemark.

Flere politiske partier har i valgkampen peget på behovet for en CO2-afgift som et middel til at få landbruget til mindske udledningen af drivhusgasser.

Senest har Socialdemokratiet meldt ud, at en CO2-afgift til landbruget skal være høj nok til at sikre mindst 50 procent reduktion i 2025 og 70 procent i 2030. Provenuet fra afgiften skal tilbageføres til landbruget i form af investeringer i den grønne omstilling.

Giv os nu lidt arbejdsro

Landmand Søren Dyssemark er helt med på at gennemføre den grønne omstilling, men han mener ikke, at der er behov for en afgift. Omstillingen er allerede i gang, mener han.

- Vi har jo lavet en politisk aftale for mindre end et år siden, hvor vi blev enige om, at vi skal nå et mål om 70 procents reduktion i 2030 og være klimaneutrale i 2050. Det er landbruget altså gået i gang med i dag, siger Søren Dyssemark.

- Jeg synes, politikerne skal give os lidt arbejdsro, og lade os vise, at vi godt kan, siger han.

Dyssemarksgård er gået i arv gennem seks generationer. Produktiviteten er steget markant igennem årene.

I dag producerer Søren Dyssemark omkring tre millioner liter mælk om året med sine 250 køer.

Burde du ikke have færre køer?



- Jo, det kan man godt sige. Antallet af køer i Danmark har ligget på det niveau i mange år, og mælkeproduktionen er steget, siger Søren Dyssemark.

Så er det vel også den vej, man kunne gå?

- Det kan vi godt sige, hvis vi ser på det som et nationalt problem, men hvis vi ser på det globalt, så tror jeg ikke, vi flytter noget som helst, for jeg tror, at der stadig vil være en efterspørgsel på de samme fødevarer.

Delte meninger om arbejdspladser

Organisationen Landbrug og Fødevarer mener, at en CO2-afgift vil koste arbejdspladser. Ikke kun i landbruget, men også på mejerier, slagterier og i andre følgeindustrier.

Organisationen har beregnet sig frem til 36.000 tabte arbejdspladser på landsplan, heraf lidt over 3.000 på Fyn.

Omvendt mener flere grønne organisationer, at arbejdspladserne ikke vil gå tabt, men blive erstattet af nye arbejdspladser i fødevarebranchen.