Energiselskab beholder millionoverskud: Giv fynboerne rabat på deres elregning, lyder forslag fra kunde

Energi Fyn skovler penge ind og bør bruge overskuddet til at sætte prisen på el ned hen over vinteren.

Sådan lyder opråbet fra kunde Bjarne Jørgensen til Energi Fyn. Han er ligesom mange andre fynboer tydeligt presset af den seneste tids tårnhøje elpriser.

Dog kan fynboen ikke se på sin elregning, at energiselskabet for øjeblikket tjener millioner af kroner på produktion af grøn strøm.



- Selvfølgelig skal vi have en grøn omstilling, men lige denne vinter burde det ikke kun være forbrugerne, som gør en ekstra indsats. Det burde de (Energi Fyn, red.) også gøre, siger Bjarne Jørgensen.

Energi Fyn forventer nemlig at komme ud af året med et overskud på 89 millioner kroner efter investeringer for langt over en halv milliard kroner, lyder det fra Energi Fyns administrerende direktør, Bent Agerholm, til Fyens Stiftstidende.

Bjarne Jørgensen opfordrer energiselskabet til at bruge nogle af millionerne på at sætte el-taksterne ned for deres tusindvis af kunder.

Hjemme i parcelhuset i Fraugde bruger familien på fire omkring 30 procent mindre strøm sammenlignet med sidste år. Alligevel er elregningen steget fra 1.000 kroner til 4.000 kroner om måneden, fortæller han og tilføjer:

- Det kan mærkes, for det er jo 3.000 kroner ekstra om måneden.

Lad forbrugerne slippe billigere

I skyggen af et folketingsvalg er der også Energi Fyn Repræsentantsskabsvalg 2022. Energi Fyn er et andelsejet energiselskab, som er ejet af over 200.000 kunder, og her skal 90 medlemmer vælges til selskabet.

En af kandidat til Energi Fyn-valget er Christoffer Lilleholt, der også sidder i Odense byråd for Venstre. Han foreslår nu også, at en el-taksterne sættes ned, så forbrugerne slipper billigere den kommende vinter.

- Jeg må sige, at i en tid, hvor fynboerne virkelig kæmper med få regninger og husholdning til at hænge sammen, så burde nogle af disse tariffer og elpriser, som man lægger ud på kunderne, blive sænket, siger Christoffer Lilleholt og fortsætter:

- Det vil selvfølgelig ikke være voldsomme prisfald, man vil få som forbruger rundt omkring på Fyn, men det vil jo alligevel betyde lidt.

Trække pinen ud

Ifølge administrerende direktør hos Energi Fyn Bent Agerholm skal alt overskud i selskabet "geninvesteres", og disse goder vil komme tilbage til andelshavere og kunder på længere sigt, skriver han i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Energiselskabets bestyrelsesformand Søren Thorsager forstår godt, at fynske familier og virksomheder er presset med energipriserne, der er "stukket fuldstændig af".

Hvorfor giver I så ikke alle de penge, I tjener, tilbage til kunderne?

- Når vi ikke gør det, så er det, fordi man skal huske, hvorfor vi er havnet i den her situation. Vi er i Danmark og Vesten afhængig af fossil brændsel, og det er Putins gas, der gør, at priserne er blevet meget høje.

- Hvis vi begynder at dele subsidier ud nu her, så kommer vi til at trække pinen langt længere ud, og så får vi ikke løst de problemer, som virksomheder og andelshavere sidder med i øjeblikket, siger Søren Thorsager.

Derfor er løsningen ifølge ham at investere i grønne og langsigtede løsninger såsom vindmøller, solcelleanlæg og ikke mindst elnet, som kan sikre, at folk kan få det strøm, som de har brug for, og så vi kan blive uafhængige af fossilt brændstof.

Selv om Energi Fyn ønsker at sikre fynboerne billigere priser på den lange bane, så har Bjarne Jørgensen hjemme i Fraugde brug for hjælp nu til vinterens komme.

For ham er billig el i fremtiden ikke et vigtigste.

Er det ikke vigtigere, end at selskabet giver lidt rabat på strømregningen den her vinter?



- Nej, det vil jeg ikke sige. For i det store billede er der tale om et halvt år, hvor man skærer ned på den grønne omstilling. Jeg tænker ikke, at det er dette halve år, som kommer til at vælte læsset. Det tror jeg ikke, siger Bjarne Jørgensen.

Se indslaget med Bjarne Jørgensen her: