Fyn bliver centrum for ny national it-satsning

18 millioner kroner og titlen som centrum for it i undervisningen på erhvervsuddannelserne blev tirsdag tildelt Tietgen Business i Odense.

Det oplyser skolen i en pressemeddelse.

- Vi skal sikre, at erhvervsskolerne har den nyeste viden om at bruge it i undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Det skal det nye center hjælpe med, så alle erhvervsskoler bliver klædt godt på, siger undervisningsminister, Merete Riisager (LA), og fortsætter:

Fakta om det nye center Tietgen Business har fået 18 millioner til at lave det nye center

Centret skal drives i samarbejde med forskningspartnere fra blandt andet Syddansk Universitet

Baggrunden for centret er en aftale fra februar mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen skal sikre digital vækst i Danmark. Kilde: Undervisningsministeriet Se mere

- Derfor er jeg glad for, at Tietgen nu kan gå i gang med opgaven, og jeg glæder mig til at følge arbejdet.

Glad skoleledelse

Direktør på Tietgen, Anette Vilhelmsen, glæder sig over, at den odenseanske skole nu skal drive det nationale videncenter.

- Der er stort behov for at samle og udbrede viden om metoder og indhold i forhold til at anvende it i undervisningen på erhvervsskolerne. Jeg er stolt af, at Tietgen får lov til at være center, siger Anette Vilhelmsen.

Også skolens uddannelseschef er godt tilfreds med, at Tietgen Business skal drive det nye center.

- Vi er utrolig glade, stolte og ydmyge over at få værtsrollen for videnscenteret. Hele digitaliseringsområdet ligger meget tæt på Tietgens DNA, siger uddannelseschef på Tietgen Business, Dorte Isager.

Andre skole skal nyde gavn

Ifølge uddanneseschefen skal Tietgen Business dele sin viden med andre erhversskoler i Danmark.

- Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med hele erhvervsskolesektoren i Danmark, så vi kan fremme gode løsninger og forfine vores pædagogiske tilgang til it i undervisningen, uddyber hun.

Tietgen Business var i konkurrence med seks andre skoler om at få titlen som Center for it i undervisningen på erhverssuddannelser. Skolen beholder centret frem til 2021.