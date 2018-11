Rekordmange hussalg: - Fyn er noget særligt

Der er blevet solgt knap 41.100 villaer og rækkehuse i årets første ti måneder.

Det er to procent flere end samme periode sidste år og næsten dobbelt så højt som i 2011, hvor finanskrisen stadig kradsede. Det viser tal fra boligsiden.dk.

At det (hussalget. red.) stiger i hovedbyen Odense, gør Fyn til en særlig historie Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden​​

Fremgangen i hushandlerne fordeler sig bredt over hele landet, men det er er især uden for de store byer, at der er gang i salget.

- Det går rigtig godt i Danmark. Det er især uden for de store byer, at man får rigtig meget hus for pengene, og det er et godt tidspunkt at købe nu, fordi renten fortsat er fordelagtig, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Læs også Våd og grå tirsdag: Men et sted i det fynske vil solen skinne

Fynsk storby er populær

Blandt de store byer er det kun i Odense, at hussalget er steget i 2018.

Priserne har været stigende i lang tid. Det har gjort, at mange tænker, at nu er det lige dyrt nok for mig, og så kigger de i stedet uden for de største byer Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden​​

- Der er vækst i hussalget i alle kommuner på Fyn, og handlen er det seneste år steget mellem 28 og 14 procent i Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn og på Langeland. At det også stiger i hovedbyen Odense, gør Fyn til en særlig historie, siger Birgit Daetz

I Jylland er Lemvig, Silkeborg og Kolding de tre kommuner, hvor hussalget er steget mest siden sidste år.

Til gengæld er tendensen i hovedstadsområdet, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og på Sjælland, at antallet af handler toppede mellem 2015 og 2017.

- Priserne har været stigende i lang tid. Det har gjort, at mange tænker, at nu er det lige dyrt nok for mig, og så kigger de i stedet uden for de største byer, siger Birgit Daetz.

Færre vil købe lejlighed

Salget af ejerlejligheder har modsat husene været mere afdæmpet i 2018.

I årets første ti måneder er salget faldet med 11 procent sammenlignet med sidste år.

Det dækker over et dyk i antallet af handler på 17 procent i København og 13 procent i Aarhus.

- Priserne har kun haft kurs op gennem en længere periode, og det gør, at færre kan være med, siger Birgit Daetz.

Derudover peger hun på, at reglerne for at låne penge til boligkøb blev strammet fra årsskiftet.

Reglerne betyder blandt andet, at husstande med høj gæld ikke kan få realkreditlån med kort løbetid og afdragsfrihed.

Desuden er der nye boligskatter på trapperne fra 2021, og det har især ramt salget af projektlejligheder.

- Man er usikker på, hvad det er for en beskatning, man flytter ind til, og det får nogle til at holde igen, siger Birgit Daetz.

Antal huse solgt fra januar til oktober 2011: 22.960 solgte huse fra januar til oktober 2012: 25.182 solgte huse fra januar til oktober 2013: 26.746 solgte huse fra januar til oktober 2014: 29.405 solgte huse fra januar til oktober 2015: 36.467 solgte huse fra januar til oktober 2016: 36.511 solgte huse fra januar til oktober 2017: 40.376 solgte huse fra januar til oktober 2018: 41.099 solgte huse fra januar til oktober Kilde: Boligsiden.dk

Læs også Forrygende gang i hussalget på Fyn