Fyn får en Michelin-stjerne

Den syddanske ø Langeland er blevet tildelt én Michelin-stjerne. Men det er ikke på grund af øens restauranter, som man normalt forbinder med sådan en stjerne.

Det er derimod hele øen, der har fået denne anerkendelse.

Hos Turist- og Erhvervsforeningen Langeland er der stor begejstring at spore.

- Vi er megastolte over at have fået den her fantastiske udmærkelse, siger Heidi Karlsen, der er presseansvarlig i foreningen.

Flere turister

Den ene stjerne i Michelin-guiden betyder, at stedet er interessant. Og i guiden står der blandt andet om Langeland, at ”den fredfyldte atmosfære og de smukke strande tiltrækker flere og flere turister” suppleret med et billede af Ristinge Strand.

Netop turisterne håber Heidi Karlsen at få flere af til øen.

- Der er mange, der bruger Michelin-guiden, så nu kommer Langeland op som en destination, som betyder ekstra tilgang, fortæller hun.

Heidi Karlsen forsikrer samtidig, at Turist- og Erhvervsforeningen Langeland er klar til den eventuelle ekstra interesse, der må komme for øen.

Udover Michelin-stjernen er Langeland også blevet anerkendt med mærket ”Nature”, hvilket kun er tilfældet for fem andre steder i Syddanmark.