Regeringen: Fyn skal have flere lokale og borgernære politibetjente

Som fynbo bliver det forhåbentligt i fremtiden nemmere at være i kontakt med politiet. I det udspil regeringen kommer med, vil de styrke sammenholdet mellem borger og politiet.

Tilbage i 2016 mistede fynboerne deres landbetjente, og selvom de ikke vender helt tilbage i regeringens udspil, så skal de nye lokale og såkaldte borgernære politibetjente være med til at skabe en tryghed i lokalsamfundet igen.

Jeg vil ikke binde betjente til mursten, de skal ud til borgerne. Søren Pape Poulsen, justitsminister, Konservative

I regeringens nye politiudspil lægger justitsminister Søren Pape Poulsen fra Konservative vægt på det borgernære politi igennem 14 nye initiativer. Han fremhæver særligt tre af dem.

Udspillet indeholder flere elementer, blandt andet muligheden for at anmode om at få besøg af en betjent, hvis man ønsker vejledning eller konkret hjælp. Det vil sige, at man som borger for eksempel kan bestille en betjent, hvis man er utryg eller hvis ens nabokvarter har været præget af indbrud.

En ny linje på politiskolen er også på vej. Linjen skal have forebyggelse og borgerdialog på skoleskemaet. Alt sammen for at fremme forholdet mellem borgeren og politiet.

Det tredje element, der fremhæves, er, at der kommer flere lokalebetjente. Det er ikke landbetjenten, de fynske byer får glæde af igen, men flere betjente i lokalområderne, som skal øge den lokale tilstedeværelse af politi. De nye lokalbetjente har derfor stadigvæk en fast base på de fynske politistationer, men man vil som fynbo komme til at se dem oftere ude i lokalområderne end hidtil.

Politiet skal komme til borgerne

På landsplan kommer der 150 flere, og her på Fyn bliver vi 10-15 lokalbetjente rigere i følge udspillet. De 150 betjente bliver fordelt næsten ligeligt imellem politikredsene, men yderkredsene for flere end hovedstadsområdet fortæller justitsministeren Søren Pape Poulsen på pressemødet i Viborg.

- Sammenholdet er vigtigt, siger Søren Pape Poulsen på pressemødet i Viborg.

Derudover nævner han, at når alt flytter væk, så øger det utrygheden i vores samfund.

- Det udspil, jeg lancerer i dag, handler om at gøre op med den udvikling, det handler om at politiet skal komme til borgerne, siger han på pressemødet.

De 150 flere politibetjente der kommer, har udelukkende fokus på at styrke det lokale forhold imellem borger og politi.

Betjente skal ikke bindes til mursten

Men det er ikke det eneste. Udover at der kommer de 10-15 lokalbetjente, så bliver der også suppleret med en mobil politistation, som er et kørende kontor.

- Jeg vil ikke binde betjente til mursten, de skal ud til borgerne, siger Søren Pape Poulsen på pressemødet.

- Der skal være kortere afstand mellem borgere og politiet, understreger han.

- Oprindelig havde vi 26 landbetjente. Kriminalitetsbilledet har fuldstændig ændret sig de seneste år. Nu får vi en moderne version af landbetjenten, siger Søren Pape Poulsen.

På Folkemødet på Bornholm i juni annoncerede justitsministeren allerede, at et led i politiudspillet er at tilføre 100 betjente til lokale politiopgaver rundt om i landet.

Tilbage i 2007 valgte et flertal i Folketinget, anført af den daværende konservative justitsminister, Lene Espersen, at centralisere politiet i forbindelse med den store politireform.

Dengang reducerede man blandt andet antallet af politikredse fra 54 til 12.

Forud for fremlæggelsen af udspillet har Dansk Folkeparti på forhånd rost forslaget om flere lokalt orienterede betjente, men mener, at der er behov for langt flere end de godt 100 betjente, som regeringen lægger op til. Det tal er under pressemødet hævet til 150.