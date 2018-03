Fyn fastholdt i iskoldt greb: Kraftig blæst fortsætter

Blæsten ventes at holde fast i Fyn og øer resten af lørdag. Der kan ventes snefygning på Ærø, Langeland og ved Svendborg.

På andet døgn blæser en kraftig østenvind ind over Danmark, og den vil lørdag eftermiddag tiltage yderligere.

Den kraftige blæst vil resten af lørdagen især kunne mærkes over den sydlige egne, varsler meteorolog Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

Det bliver specielt Det Sydfynske Øhav, som indtil lørdag aften får det mest blæsende med vindstød af stormstyrke. Det kan medføre, at tagsten kan blæse ned, store grene kan knække, træer kan vælte, og der er risiko for, at broer må lukkes for trafik.

Og netop blæsten har fået Vejdirektoratet til, at advare mod kørsel med vindfølsomme køretøjer på blandt andet Svendborgsundbroen.

Den kraftige blæst vil desuden give risiko for øget snefygning ved Svendborg og på Langeland og Ærø, venter TV 2 Vejret.