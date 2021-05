Millionudbud vundet: Fyn går forrest i omstilling til elfærger

- Færgetrafikken har stort potentiale for at bidrage til at reducere udledning af CO2 på transportområdet. Omstilling af vores kommunale færgedrift vil være et godt skridt i den rigtige retning til en langt mere grøn og bæredygtig færgetrafik, siger transportminister Benny Engelbrecht, Soc.dem.

Sammen med partneren PensionDanmark skal det fynske firma Odense Maritime Technology (OMT) nu samarbejde med ø-kommunerne om udviklingen af en ny, bæredygtig færgeløsning.

PensionDanmark bidrager med finansieringen, mens Odense Maritime Technology står for at designe og udvikle færgekonceptet.

- Vi er meget stolte over, at vi er udvalgt til at udvikle en ny standardiseret løsning for fremtidens færger. Det er svær opgave, men superspændende, siger Thomas Eefsen, salgsdirektør i Odense Maritime Technology.

Inspiration fra biler

Konceptet med en standardfærge er inspireret af bilindustrien, hvor der produceres flere forskellige bilmodeller på samme produktplatform. Netop det koncept har Odense Maritime Technology succes med både i Danmark og internationalt.

- Vi forventer, at færgekonceptet også vil være attraktivt i udlandet, så det på sigt kan bidrage til at skabe yderligere arbejdspladser i danske maritime virksomheder. Færgekommunerne kan være med til at nedbringe CO2-udslippet lokalt og indirekte være med til at nedbringe den globale CO2-udledning, når de bliver showroom for, hvordan Danmark har løst opgaven med at udrulle grønne færgeløsninger,” siger Thomas Eefsen fra Odense Maritime Technology.