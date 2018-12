Indbrud: Fyn hårdest ramt i juledagene

Fyns Politi står over for en opgave med at finde ud af, hvad der er årsagen til, at Fyn har været hårdere plaget af indbrud i private hjem, end de omkringliggende politikredse har været.

- Vi skal evaluere på, hvad der kan være årsagen til det. Vi har ellers kørt en proaktiv indsats og har også fået fat i nogle af de lokale indbrudstyve, vi kender, så hvorfor vi har haft flere indbrud end de andre kredse, kan jeg ikke svare på, fortæller Jesper Pedersen, der er vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

Langt flere indbrud på Fyn end hos naboerne

Rigspolitiets indbrudstal fra den 20. december til den 27. december viser, at indbrudstyvene har været mere aktive på Fyn, end det er tilfældet i alle de omkringliggende politikredse.

Fyns Politi har registreret 112 indbrud i private hjem, der tæller villaer, landejendomme, værelser og lejligheder.

Til sammenligning har Sysjællands og Lolland-Falsters Politi i samme periode haft 45 indbrud. Midt- og Vestsjællands Politi har haft 61 indbrud, Syd- og Sønderjyllands Politi 62, og Sydøstjyllands Politi har haft 83 indbrud.

- Det er faktisk mange, når man sammenligner os med de kredse, der ligger omkring os. Vi vil selvfølgelig helst fange og strafforfølge tyvene, men vi skal også se på, om vi kan finde en årsag til, at der er begået flere indbrud på Fyn, siger Jesper Pedersen.

Samme indbrudtal i juledagene

Ser man isoleret på indbrud begået den 24., 25. og 26. december, ligger tallene tæt op ad dem fra sidste år. Juleaften blev der begået 28 indbrud på Fyn sidste år. I år var der 26 indbrud. 1. juledag 2017 var der 20 indbrud mod 18 i år, og 2. juledag var der 12 indbrud sidste år og 13 i år.

I år var der desuden 20 tyverier den 24. december fra hjem, hvor tyvene har haft uhindret adgang, altså hvor der ikke er brudt døre eller vinduer op.

Indbruddene i private hjem fordeler sig over hele øen. Den 26. december var der således indbrud i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Odense og Svendborg kommuner.

Statistikken for juleindbrud kan endda stige en smule endnu, da der kan være folk, der endnu ikke er vendt hjem til et endevendt hus.

- Det er rigtigt, at de reelle tal kan være lidt højere, end dem vi kender på nuværende tidspunkt, men det plejer ikke at være ret mange, da de fleste er kommet hjem fra juleferie, siger Jesper Pedersen.