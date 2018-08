Fyn har to af Danmarks smukkeste kvinder

Når årets Miss Danmarks skal findes, er det med to fynske kvinder i finalen.

12. september kåres Danmarks smukkeste kvinde i Cirkusbygningen i København, når landets største skønhedskonkurrence, Miss Danmark, åbner catwalken.

To fynske kvinder er med i finalen, hvor i alt 30 finalister fra hele landet deltager. Vinderen går videre til Miss World-konkurrencen senere på året, hvor der skal dystes mod 129 finalister fra hele verden.

Fyns smukkeste kvinder videre i skønhedsfinale

23-årige Nadja Hansen og 21-årige Maria Skovlund Jørgensen er begge fra Odense og er meget begejstrede for at være gået videre i konkurrencen.

- Da jeg fik det at vide, blev jeg virkelig glad og stolt af mig selv. Det er fantastisk, fortæller Maria Skovlund Jørgensen til TV 2/Fyn. Maria Skovlund Jørgensen er til daglig shiftleader på Baresso Coffee i Odense.

De fynske deltagere var oppe imod flere hundrere konkurrenter i håbet om at nå til top-30.

Klar til kamp

I flere måneder op til den store finale, bliver finalisterne trænet og forberedt grundigt til bootcamps af et professionelt Miss Danmark Team bestående af specialister inden for skønhed, motion, velvære og medier, så de føler sig helt klar til at indtage scenen.

Jeg har altid elsket glamour, kjoler og make up Maria Skovlund Jørgensen, Miss Danmark finalist

- I det næste stykke tid fokuserer jeg meget på at spise sundt og træne, og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi får skuespilstræning, fortæller Maria Skovlund Jørgensen.

Når Miss Danmark 2018 bliver kåret, skal hun til udlandet og repræsentere de røde-hvide farver mod 130 nationer fra hele verden og kæmpe om den prestigefyldte Miss World 2018-titel i Kina, præmien på 100.000 dollars samt modelkontrakter. For Maria Skovlund Jørgensen vil det være en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg har altid elsket glamour, kjoler og makeup og jeg har kæmpet så meget for det her, så hvis jeg vinder, bekræfter det mig i, at alt det, jeg har gjort, ikke har været forgæves, siger hun.

Hvis en af de fynske kvinder vinder, venter der et spændende år med store events og velgørenhedsprojekter.

Hver deltager har på forhånd valgt et individuelt velgørenhedsprojekt, som står dem nært. Deltagerne bliver udover udseendet også bedømt på engagement i velgørenhedsprojekter.

- Det var ikke svært for mig at vælge et projekt. For syv år siden blev min mor meget syg af akut leukæmi, fortæller Maria Skovlund Jørgensen, der derfor har valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse i håbet om at kunne hjælpe andre kræftramte.

Fra højre: Nadja Hansen (23) og Maria Skovlund Jørgensen (21) Foto: Christina Anaya/MissDanmark.dk