Fyn har fået sit første idrætscertificerede bosted

Onsdag overrakte Dansk Arbejder Idrætsforbund en skinnende messingplade til bostedet Louisenlund i Kerteminde. De indgraverede ord fortæller, at Louisenlund nu - som det første bosted på Fyn - er blevet idrætscertificeret.

- Det er jo skønt. Det er et bevis på, at vi vil det her rigtig meget: Det med at få noget bevægelse og mere idræt ind. Ikke mindst for vores beboere, som får både identitet og fællesskab ud af det, siger Tina Møller Croun, der er forstander hos Louisenlund.

Louisenlund er et privat bosted for psykisk sårbare. Her bor 24 beboere med en eller flere psykiske diagnoser. Idrætscertificeringen betyder, at beboerne nu får meget mere idræt og bevægelse ind i hverdagen.

- Uanset hvad man fejler, så gør idræt godt, siger beboer Marie Louise Wisborg, der har boet på Louisenlund i halvandet år.

Hun har en psykisk lidelse, men har også nogle fysiske udfodringer.

En af tankerne i projektet er, at idrætten skal kunne laves i de rammer, der allerede er etableret. I det store, lyse fællesareal på Louisenlund er sofaer og fjernsyn blevet skiftet ud med blandt andet bordtennisbord og bat.

- Det lige at komme ud af ens lejlighed og herop i fællesrummet for at spille bordtennes kan give rigtig meget for beboerne, siger Tina Møller Croun.

Læs også Sved på panden: Kommune halverer antallet af tykke børn

00:37 Forstander Tina Møller Croun fortæller om idrætscertificeringens betydning for bostedet. Video: Emilie Foxil Luk video

Det er Dansk Arbejder Idrætsforbund, der står bag projektet med at idrætscertificere bosteder. Projektet har to hovedmål.

For det første at få fat i en gruppe, der ifølge idrætskonsulent Lisbeth Crafack ikke er aktive i idrætslivet i samme grad som andre dele af befolkningen.

For det andet har projektet fokus på at bygge bro fra bostederne til foreningslivet i lokalområdet.

- Idéen er at tage aktiviteterne med ud til borgergruppen, så de bliver introduceret til idrætten og kommer over den hurdle, at det kan være svært, siger Lisbeth Crafack, der er idrætskonsulent i Idræt for sindet under Dansk Arbejder Idrætsforbund.

På et idrætscertificeret bosted skal beboerne hver dag have tilbud om 60 minutters fysisk aktivitet. Ud over den daglige bevægelse skal bostedet have tre holdtræninger om ugen, der har til formål at fremme fællesskabet. Hvert år skal der også afholdes en fælles idrætsdag på bostedet.

Bostedet har samlet brugt 120.000 kroner på udstyr til de forskellige idrætsaktiviteter og på undervisning fra idrætskonsulenter, der har lært medarbejderne om idræt og bevægelse.

En del af undervisningen har handlet om at tilpasse aktiviteterne til beboerne. På Louisenlund er fodbold eksempelvis blevet til gå-fodbold.

Læs også Psykisk syge risikerer at miste deres bosted