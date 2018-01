Fyn hylder idrætten: Kom gratis til Sportslørdag

Endnu et år med fantastiske sportsoplevelser, der har skabt sug i maven og fynsk fællesskabsfølelse, skal fejres med en festlig dag for hele familien.

For niende gang hylder de fynske kommuner, Fynske Idrætsforbund, de Samvirkende Idrætsklubber i Odense, Sport Event Fyn og Sportslørdags partnere Fynske Bank, DGI og Bevæg dig for livet de fynske sportsstjerner, foreninger og frivillige til årets fynske sportsfestival.

Sportsfestivalen finder i år sted den 20. januar fra klokken 13-17 i Odense Idrætspark.

Hyldesten af sporten på Fyn kommer blandt andet i fokus ved uddelingen af fire priser – Kammeratskabsprisen, Publikumsprisen, Årets Fund og Årets Sportsnavn på Fyn.

Læs også De gør os stolte af at være fynboer: Hvem skal have årets publikumspris

Derudover vil der også være en løbende fejring af de mange fynske Danmarksmestre og en efterfølgende reception, hvor Årets Frivillige Idrætsleder, Årets Initiativpris og vinderen af Årets Kommunedyst kåres.

Udover hyldesten og kåringerne af de, der har gjort sig bemærket i sportens tegn, er Sportslørdag kendetegnet ved muligheden for at komme helt tæt på de fynske sportsstjerner, møde de bedste fynske idrætsklubber og prøve kræfter med en lang række forskellige sportsgrene.

Der er gratis adgang for alle, hvilket plejer at tiltrække op mod 6.000 sportsglade fynboer til den store sportsfest.

05:08 For niende år i træk skal de fynske sportsstjener hyldes. Det sker den 20. januar, når årets Sportslørdag løber af stablen. Arrangementet har aldrig været større og aldrig haft så bred en opbakning fra hele Fyn. Vi havde Ina Svop, som er eventmanager på sportsfesten, i studiet. Vi spurgte hende blandt andet om, hvad fynboerne kan glæde sig til. Luk video

Godt kammeratskab er guld værd

Et hold og en klub kan ikke fungere uden de personer, der gør en ekstraordinær indsats for kammeratskabet. Det hyldes for andet år i streg med Fynske Bank Kammeratskabsprisen, som går til den person mellem 13 og 18 år, som kan skabe sammenhold og kampgejst i sportsklubben.

Til denne pris vil der være syv nominerede, som alle modtager 3.000 kroner til sit hold, mens vinderen af prisen får intet mindre end 25.000 kroner, som kan bruges på en fællesrejse eller lignende.

Sidste års vinder af Kammeratskabsprisen er den dengang 15-årige Natascha Maria Knudsen fra Nyborg Svømmeklub. Hun var ikke et øjeblik i tvivl om, hvad pengene skulle bruges på: Selvfølgelig kammeraterne.

Læs også Natascha vandt Kammeratskabspris - og inviterede hele holdet på træningslejr på Kreta

- Mig og mit svømmehold tog på træningslejr på Kreta, hvor vi havde en uge sammen der. Jeg synes, at pengene skulle bruges sammen med dem. For hvis de ikke havde været der, så havde jeg jo heller ikke haft mulighed for at vinde eller noget som helst, siger Natascha Maria Knudsen.

Turen bragte dem tættere sammen som både venner og hold, fortæller hele Nyborgs kammerat.

Hold dig opdateret på Facebook

Følg Sportslørdags Facebook-side her, og hold dig løbende opdateret om aktiviteter på dagen og meget mere.

Ina Svop fra Sport Event Fyn fortæller herunder mere om tankerne bag Sportslørdag og fejringen af det fynske idrætsliv.

Foto: Udvikling Fyn