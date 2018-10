Fyn indhyllet i tåge - sigtbarhed ned til 50 meter

TV 2 Vejret forventer lørdag morgen tæt tåge med en sigtbarhed på 50 til 100 meter mange steder på Fyn.

- Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, advarer DMI.

- Den tætte tåge er dannet i nattens løb, som et resultat af at luften er blevet afkølet. Den luftmasse, som siden torsdag eftermiddag er blæst op over Danmark fra sydvest, er både lun, men også meget fugtig, skriver TV 2 Vejret.

Det betyder, at vanddampen i luften let kondenserer, hvis temperaturen falder - for så kan luften indeholde mindre vanddamp.

Risiko for tæt tåge på hele Fyn lørdag morgen. Husk baglys, kør forsigtigt. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) October 6, 2018

Her er det tomatproducenten Alfred Pedersen & Søn ApS, som oplyser den tågede morgen. Foto: Peter Bergman

Over den sydlige del af Danmark har det netop været klart vejr i nat, og i takt med at temperaturen er faldet til mellem syv og ni graders varme, er tågen begyndt at dannes.

- Det meste af lørdag formiddag vil der fortsat være tåget og diset over Fyn, men forhåbentlig kan solen til sidst bryde igennem og sikre en lun oktobereftermiddag med op til 17-18 graders varme, skriver TV 2 Vejret.

Glamsbjerg var indhyllet i tåge lørdag morgen. Foto: Peter Bergman