Fyn indhyllet i tyk tåge: Sigtbarhed under 100 meter

Danmarks Meteorologiske Institut advarer tirsdag morgen om det, de kalder "voldsomt vejr".

En tyk tåge har tirsdag morgen lagt sig over store dele af Fyn. Der er risiko for tæt tåge eller rimtåge med sigtbarhed under 100 meter. Derfor advarer DMI mod det farlige vejr.

Varslet er ifølge vejr-instituttet gældende for Sydfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Nordfyn, Assens og Middelfart.

Derudover strækker tågen sig også ud over det fynske land, og varslet når derfor også Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, København, Nordsjælland, Djursland, Samsø, Thy, Mors, Vestjylland, Vendsyssel, Storaalborg, Jammerbugt, Fanø, Varde, Herning, Skive, Vesthimmerland og Rebild.

Tågen forventes først at lette ved ti-tiden tirsdag.

Det kan indtil da være svært at se de forankørende røde baglys, og DMI beder derfor trafikanter om at køre forsigtigt og være opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, da tæt tåge kan forårsagde en forøget risiko for trafikuheld.

