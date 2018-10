Fyn kalder Christiansborg: Skal fødeafdeling og akutmodtagelse bevares i Svendborg?

Landets statsminister Lars Løkke Rasmussen taler om lokale sundhedsfællesskaber, mens socialdemokratiets partiformand Mette Frederiksen vil etablere såkaldte nærhospitaler. Vores sundhedsvæsen er til debat og efter efterårsferien fremlægger regeringen sin sundhedsreform.

Men hvilken betydning får den for Fyn?

I tirsdags åbnede Folketinget og i dag debatterer de 179 medlemmer af Folketingets statsministerens åbningstale.

TV 2/FYN tog ét fynsk spørgsmål med til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og til statsministerkandidat Mette Frederiksen (S)

Vil I være med til at opretholde akutfunktion og fødeafdeling i Svendborg?

- Jeg er helt på det rene med, at der er og har været bekymring i Svendborg. Det rokker ikke ved, at jeg synes, at det er en rigtig god ide, at vi får nu får et fantastisk universitetssygehus inde i Odense, som jo kommer til at løfte behandlingen op i international klasse. Og så skal det jo gå hånd i hånd med, at man også føler sig tryg i lokalområdet, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

Men han ønsker ikke at garantere, at der også fremover skal fødes børn på sygehuset på Sydfyn.

- Jeg ved, at man kigger på det med fødeafdelingen, det er der ikke konkluderet på endnu, siger Lars Løkke Rasmussen.

Heller ikke hos Mette Frederiksen er der konkret hjælp at hente for sydfyn.

- Der er kommet færre hospitaler i Danmark og jeg synes, at nogen steder, har det skabt for store afstande, siger statsministerkandidat Mette Frederiksen (S)

- Jeg tør ikke sige noget helt specifikt omkring Svendborg Sygehus. Jeg er ikke tæt nok på forholdene på Fyn til at kunne sige noget klogt om det, tror jeg, lyder det fra Mette Frederiksen.

Sundhedfællesskab eller nærhospital?

De to toppolitikere vil dog gerne styrke det lokale og det nære sundhedsvæsen på forskellig vis.

- Jeg har foreslået, at vi laver det, vi kalder sundhedsfællesskaber, altså at vi styrker samarbejdet mellem kommunerne - herunder også de sydfynske kommuner - og de læger, der er i det sydfynske område op mod sygehuset - blandt andet Svendborg sygehus. Der hvor nærhed for alvor betyder noget, det er jo ikke hvis man én gang skal ind og have den tunge operation, det er, når man skal genoptrænes, når man skal gå til kontrol og når der skal efterbehandles. Og der skal vi skabe nærhed - også i Svendborgområdet, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

- Helt generelt, så er der jo kommet færre hospitaler i Danmark - ikke mindst efter Løkkes kommunalreform - og jeg synes, at nogen steder har det skabt for store afstande. Derfor foreslår vi jo faktisk at gå den anden vej igen og oprette nærhospitaler. Men specifikt omkring Svendborg, det vil jeg ikke udtale mig om, siger socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.