Husk regntøjet: Fyn kan onsdag få en uges regn på én dag

Hvis du bare er vild med gråvejr, blæst og masser af små og store regnbyger, så får du en festlig onsdag.

For tirsdagens blæse-byge-vejr ser ud til at fortsætte, fortæller TV 2 Vejret.

- Det kan godt være, der ser tilforladeligt ud fra morgenstunden, hvis man kigger ud af vinduet. Det ser tørt ud - men det skal man ikke lade sig snyde af. Husk regntøjet, siger vejrvært Per Christiansen.

Det bliver en våd, kølig og blæsende omgang at komme ud i - og er det en vejrtype, man holder af, så er der mere på lager Per Christiansen

I løbet af formiddagen kommer der et regnvejr op over Fyn nede fra sydvest, og der bliver igen skruet op for blæsevejret.

TV 2 Vejret forudser, at vi i dag kan få mellem 10 og 15 millimeter regn, hvilket svarer til cirka en fjerdedel af alt den regn, vi normalt får i løbet af hele marts.

- Så det bliver en våd, kølig og blæsende omgang at komme ud i - og er det en vejrtype, man holder af, så er der mere på lager, siger Per Christiansen.

Temperaturen kommer onsdag til at ligge mellem fem og syv grader.

Blæsende dage

Torsdag bliver det lidt lunere, når temperaturen kan snige sig helt op på 11 grader. Til gengæld følger også mængden af nedbør med.

- Fredag bliver det meget blæsende. Der kommer også lidt sol på himlen, ja, men altså også kuling og måske endnu kraftigere vindstød, siger Per Christiansen.

Det markerer en overgang til en meget kold weekend, hvor alt ifølge vejrværten er i spil.

- Det kan være regn, det kan være slud, og det kan bestemt også gå hen og blive tøsne, siger Per Christiansen.