Fyn mangler ambulancereddere 

Onsdag er der optagelsesprøver for de kommende redder-elever hos Ambulance Syd i Odense.

Læs også Ambulance Syd: Større arbejdsglæde blandt ambulancereddere

Når Ambulance Syd i Odense får fundet de rigtige, og de engang bliver færdiguddannet, er der brug for dem.

- Der er brug for flere reddere. På landsplan i dag er der en mangel på cirka 400 reddere. Det vil sige, at der skal langt flere reddere uddannes for at lukke det andet, der mangler. Vi kan se i fremtiden, at der vil være en større andel af redderne, der ikke bliver så længe i branchen, siger direktør i Ambulance Syd Steen Schougaard til TV 2/Fyn.

I de kommende to år skal Ambulance Syd have endnu flere elever. I dag er der sammenlagt 45 elever i regionen, men antallet skal om to år op på 85.

Kigger efter personlighed

Knap 300 har ansøgt om at blive ambulanceredder, og nu er der så 40 aspiranter tilbage til dagens optagelserprøver.

- Det, vi kigger efter, er en personlighed. At man ikke er bange for at være sammen med andre mennesker. I ambulancetjenesten har man med hele spektret af samfundet at gøre fra de rigeste til de svageste, siger uddannelseskonsulent Mikkel Rudolf.

Ansøgerne skal i løbet af dagen lave samarbejdsøvelser og til personlige samtaler med instruktører og områdeledere for at komme gennem nåleøjet.