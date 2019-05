Fyn mangler millioner til ældre: - Københavnerne skal betale

De seneste måneder har Assens været landskendt som kommunen, hvor de ældre en overgang kun fik gjort rent femte uge.

En række partier er enige om, at børne- og ældreområdet skal tilføres betydelige milliardbeløb i løbet af næste valgperiode, og en udligningsreform skal sikre, at kommunerne i højere grad får tilført midler, der stemmer overens med antallet af børn og ældre i kommunerne.

Ifølge en række fynske folketingskandidater skal de rige københavnske kommuner aflevere flere af pengene fra staten til de fynske kommuner.

- Det er nogle af de store kommuner. Det er København og nogle af de omegnskommuner ved København. Det er der ingen diskussion om, siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, der mener, at det ikke er nok bare til at hælde et milliardbeløb oven i området uden at fordele penge mere ligeligt.

- Det nytter ikke noget bare at hælde oveni, for så får vi stadig et skævt system, fortæller han.

Venstre: København har oplevet kolossal vækst

Hos regeringspartiet Venstre peger man på, at københavnerne de seneste år har nydt godt af økonomisk vækst, og det skal også komme Fyn til gode.

- Jeg er enig med Jens Kristian Thulesen Dahl. Der er en række kommuner i Hovedstadsområdet, hvor der har været en kolossal økonomisk vækst de senere år, og det er hele Danmark, der har bidraget til det. Derfor kommer de til at skulle aflevere nogle penge, siger folketingskandidat Lars Christian Lilleholt.

Borgmestrene i de københavnske og nordsjællandske kommuner er primært fra Socialdemokratiet og Konservative, og københavnerne ser formentlig ikke frem til at skulle aflevere penge til velfærd til fynboerne.

Socialdemokratiet tøver

Folketingskandidat Dan Jørgensen (S) tøver under debatten på Nordfyns Gymnasium i Søndersø med at sige, hvilke kommuner der skal aflevere penge til fynske kommuner.

- Det er for tidligt at sige, siger Dan Jørgensen, der dog nævner, at rige kommuner som udgangspunkt skal frem med pengepungen.

Socialdemokratiet tvivler på, at Venstre er parat til at tilføre ældreområdet et milliardbeløb.

- Udgangspunktet er, hvor meget der er. Du kan ikke begynde at fordele uden at vide, hvor meget der er. Vi bliver nødt til at have en forsikring for, at I (Venstre, red.) overhovedet vil være med til at bruge de penge, siger Dan Jørgensen, der undrer sig over, at VLAK-regeringen ikke har tilført flere midler til kommunerne i de fire år, den har siddet ved magten.

- Når vi har det, begynder vi at se, hvor vi skal tage fra.

Lars Christian Lilleholt hæfter sig dog ved, at Dan Jørgensen ikke ønsker at svare på spørgsmålet om, hvilke kommuner der skal aflevere penge.

Er det Hovedstadsområdet?

- Jeg svarede lige så klart som de andre. Det er de rigeste kommuner, og de ligger der, hvor du siger.

Hvor er det?

- Hovedstadsområdet og Nordsjælland. Du ved ikke, hvor de ligger, Lars Christian, eller hvad?

Konservative: Det er for tidligt at sige

Folketingskandidat Kristian Guldfeldt (K) vil heller ikke lægge sig fast på, at hans kollegaer på borgmesterposterne i Hovedstadsområdet skal frem med pengepungen.

- Jeg vil ikke stå her og køre valgkamp på det. Det er for tidligt at sige noget om endnu, siger Kristian Guldfeldt.

Debatten i Søndersø var den sidste af i alt seks store debatmøder på Fyn.

29:05 Se hele debatten om udligningsreformen.

