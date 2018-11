Tyk tåge: Fyn ramt af "voldsomt vejr"

DMI advarer sidst på eftermiddagen tirsdag mod tåge flere steder i landet.

Varslet går frem til klokken 09.00 onsdag, og i det fynske område advares der mod nedsat sigtbarhed omkring Middelfart, på Nordfyn og Sydfyn, i Assens-området, omkring Kerteminde, ved Nyborg og i Odense.

Det er således stort det meste af Fyn, som er indhyllet i tåge. Samtidig advarer Vejdirektoratet mod nedsat sigtbarhed på Storebælt.

Overalt er der risiko for, at sigtbarheden er under 100 meter. Dermed ligger varslet i kategorien "voldsomt vejr".

I denne forbindelse betyder det, at den "tætte tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld", skriver DMI og råder til forsigtig kørsel.

Trafikanter skal således være opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

