Fyn Rundt sejler til Jylland

I uge 30 sejler flere end 50 gamle sejlskibe rundt i farvandet omkring Fyn og øerne. Som noget nyt i år skal sejlerne nå til både Fredericia og Sønderborg, inden de på fredag slutter kapsejladsen af tilbage i fynsk farvand i Faaborg.

Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe er på tredjedagen nået frem til Assens.

Læs også Rekord i Bogense Havn: Skibene vælter ind

Her er stævneleder Jay Brun Jensen med sin walkie talkie klar til at få guidet de mange store skibe sikkert i havn.

- De næste par timer går ud på at få skibene lagt ind, således at de nemmest kan komme ud i morgen. Når vi er 52 skibe, som vi er i år, er vi nødt til at være hårde i filten i forhold til at få dem lagt rigtigt. Det er blandt andet min opgave, fortæller Jay Brun Jensen.

Lejrskoleskib til kaj

Onsdag sejler kapsejladsen videre til Sønderborg.

Inden da skal Jay Brun Jørgensen have lejrsskoleskibet Fylla, der er ejet af Svendborg, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner, ind til kaj.

Læs også Kerteminde punger ud for Fyn Rundt-fest

02:10 For ottende år i træk besøger over 50 gamle sejlskibe i dag Assens, som en del af kapsejladsen Fyns Rundt for bevaringsværdige skibe Video: Flemming Ellegaard Luk video

- Der er rigtig mange lejrskoleelever, der har sejlet med Fylla. Lige nu er det almindelige gæster, der har betalt for den her tur, forklarer stævnelederen.

Inden sejladsen slutter i Faaborg på fredag, skal skibene forbi Sønderborg og Marstal. Inden de lagde til kaj i Assens har de været forbi både Bogense og Fredericia.