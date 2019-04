Fyn samlede næsten 16 tons affald

I uge 13 blev Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling skudt i gang. Over 200.000 børn og voksne deltog på landsplan, og det var rekord.

Fyns ti kommuner var naturligvis også deltagende, og de fik i alt indsamlet 15.898,5 kilo affald sammen. Kommunen, der indsamlede mest på Fyn, var Odense Kommune. De samlede næsten fire tons affald.

TV 2/Fyn fulgte elever fra Nørre Aabys internationale efterskoles indsamling i uge 13, hvor humøret var højt.

- Det er faktisk enormt hyggeligt. Vi har musik med, solen skinner og så lærer vi også en masse om ansvar og affald. Det har været en rigtig god dag, sagde Line Ida Larsen og Ida Sofie Stage Rasmussen, da de samlede skrald i uge 13.

Nørre Aaby ligger i Middelfart Kommune, og den kommune samlede i alt 897 kilo affald sammen.

Det helt store fokuspunkt var cigaretskodder

Danmarks Naturfredningsforenings helt store fokusområde i år var cigaretskodder. Her samlede Fyn cirka 133.258 cigaretskodder sammen. Eisbjerghus, den internationale efterskole som ligger i Nørre Aaby, samlede cirka 340 cigaretskodder sammen.

Se oversigten over de fynske kommuners bidrag til affaldsindsamlingen Odense Kommune med 31 indberetninger 3.856,5 kilo affald 24.586 cigaretskodder Kerteminde Kommune med 12 indberetninger 2.802 kilo affald 4.878 cigaretskodder Svendborg Kommune med 15 indberetninger 2.264 kilo affald 27.805 cigaretskodder Faaborg-Midtfyn Kommune med 18 indberetninger 2.044 kilo affald 8.732 cigaretskodder Nyborg Kommune med 12 indberetninger 1.234 kilo affald 13.662 cigaretskodder Assens Kommune med 16 indberetninger 973 kilo affald 13.236 cigaretskodder Langeland Kommune med fire indberetninger 935 kilo affald 13.662 cigaretskodder Middelfart Kommune med 12 indberetninger 897 kilo affald 4.008 cigaretskodder Nordfyns Kommune med ni indberetninger 493 kilo affald 5.927 cigaretskodder Ærø Kommune med én indberetning 400 kilo affald 25 cigaretskodder

- Cigaretskodder har mikroplast og giftige stoffer i sig. Fugle kan jo tro, at det er mad, og så kommer de til at spise skodderne - og det er jo virkelig skidt, sagde præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, til TV 2.

Der bliver smidt cirka ni millioner cigaretskodder om dagen på gader, veje og i naturen.