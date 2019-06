Min mening: Fyn skal hænge sammen - også når vi skal transportere os

Af Tine Busk, folketingskandidat, Alternativet

For at vi bedst muligt kan bevæge os på tværs af Fyn, skal den kollektive trafik forbedres, bilerne blive grønnere, og vi skal belønne dem, der tager cyklen på de lange distancer, frem for at sætte sig ind i en bil.

I Alternativet vil vi nedsætte din pris på offentlige transport med 30 procent, og vi er samtidig nødt til at se på, hvordan vi får bedre sammenhængende Fyn, også der, hvor der ikke er togdrift.

Min mening - på vej mod valg Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Derfor skal bustrafikken nytænkes og moderniseres og ja, det er nemt at skrive og meget svære at gøre. Men busserne skal være mindre, de skal kører på el og være nemmere at bruge, også for dem, der bor langt ude på landet.

Transport skal være fleksibel

Med Fynbus kan du tage din cykel med i dag, hvis det er plads. Jeg så gerne at der blev bedre plads til cyklen, så man kan tage cyklen med i bussen, videre i toget og cykle derfra til uddannelse, arbejde eller hvad man nu skal. Transport skal være mere fleksibel og nemmere at bruge

Cykler du allerede nu på arbejde, så er der godt nyt til dig i Alternativets trafikudspil, for vi vil gerne belønne dig der cykler med et kørselsfradrag, allerede ved 12 km. I følge beregninger fra transportministeriet, tjener samfundet syv kroner for, hver gang vi cykler en kilometer, frem for at køre en kilometer i bil. Så der er gode penge at spare ved at cykle, for slet ikke at tale om, at der også er en personlig sundhedsgevinst at hente ved at cykle.

Så er der lige sådan nogle som du og jeg. Os der bor rigtig langt fra vores arbejde og rigtig langt fra offentlig transport, hvordan kan vi bidrage til mindre luftforurening.

I Alternativet vil vi stoppe for salg af benzin og dieselbiler allerede i 2025. Det betyder, at der skal ændres i afgiftsstrukturen på biler, så elbiler bliver det naturlige billige valg. De har gjort det i Norge, og selvfølgelig kan vi også gøre det i Danmark. Ja, det kræver en udbygning af infrastrukturen, og derfor haster det også med, at få sammensat et Folketing, der vil den grønne omstilling for alvor.

Skal vi lykkes med en grøn omstilling også i transportsektoren, skal vi have et Folketing, der reelt vil det nu og ikke først om nogle år. Vi har et grønt valg at træffe på onsdag.