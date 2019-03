Bike Island: Fyn skal være Nordeuropas førende cykeldestination

Cykelturisme er i vækst, og den bølge skal Fyn ride med på. Derfor skal Fyn i fremtiden kendes af alverdens cykelturister som Bike Island.

På et møde om Fyn som fremtidens cykel-ø præsenterede Destination Fyn et af de tiltag, der bliver rulet ud i år. Her vil man tilbyde leje og servicering af cykler på såkaldte-bike stations.

En bike station kan se ud som den, der er etableret ved terrariet i Vissenbjerg. Her kan man leje en cykel, eller man kan pumpe og servicere sin egen cykel - og så er der kort over cykeldestinationer i nærheden.

På samme måde kommer de 12 nye bike stations til at ligge på udvalgte steder langs den fynske kyst.

I Vissenbjerg er det håbet, at deres bike station vil lokke folk til området, så der er mere at komme efter end en tur i terrariet.

Og derfor er både private og kommunale aktører klar til at lade en bik station opføre hos dem. For eksempel vil der blive etableret en ved Tobaksgaarden i Assens.

Også i Skårup øst for Svendborg er der interesse for at tage godt imod de tohjulede turister:

- Der kommer mange cykelturister ved os, og vi vil gerne kunne servicere dem på en ordentlig måde. Og vi vil gerne have vores, at vores vingårde kan være et pit-stop, siger Bente Rasmussen, ejer af Skaarupøre Vingaard.

162.000 og 200 millioner

I 2018 var der omkring 1,7 millioner cykelturister i Danmark, og Destination Fyn anslår, at 162.000 af dem kørte rundt på de tohjulede på Fyn.

Af dem var godt 55 procent fra udlandet, og de skal være med til at få projekt Bike Island til at generere i omegnen af 200 millioner kroner frem mod 2020.