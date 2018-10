Uheld på motorvejen: Fyn står op til iskold morgen og glatte veje

Søndag morgen er flere fynboer vågnet op til kulde og is på bilruderne. Men ikke nok med det, så er der også isglat på veje, cykelstier og fortove rundt omkring i det fynske.

Den kolde morgen kommer efter en kombinationen af relativt klart vejr, rolige vindforhold og den oprindeligt kolde polarluft, der det seneste døgn er blæst ned over os fra Skandinavien.

Og det har gjort det ekstra koldt i det fynske og andre steder i landet.

Solouheld på motorvejen

Fynboerne skal passe på, når de begiver sig ud i trafikken. Vejdirektoratet skriver, at der især er risiko for glatte veje på Nordfyn.

Også Fyns Politi har advaret mod de glatte veje søndag morgen, hvor der er sket et uheld på Lillebæltsbroen.

Uheldet på Fynske Motorvej på Lillebæltsbroen er et solouheld, hvor en bil er kørt galt i tredje spor i vestgående retning. Det har gjort, at venstre spor er spærret, og biler, der skal passere, skal køre langsommere end normalt.

- Bilen kørte galt, fordi der var så glat på mortorvejen, fortæller vgatchef Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.

Kommer blot to uger efter sommerligt vejr

At der kan være relativ hård nattefrost her sidst i oktober, er ikke noget meteorologisk særsyn, men alligevel bemærkelsesværdigt, at det blot to uger efter temperaturen sidste lørdag nåede over sommerlige 22 grader, nu er iskoldt vinterligt vejr på Fyn.

Ifølge TV 2 Vejret er kulderekorden for oktober måned fra 1880, hvor kulden virkelig havde fat i Danmark og Fyn. Her blev der målt -11,9 graders frost enkelte steder i landet.

Så bliver det varmere igen

Snevejret ser ikke ud til at fortætte. Natten til tirsdag nærmer der sig et lavtryk sydfra, der vil bringe varme med fra Middelhavet.

- Vi får desværre skyet vejr med noget regn, men temperaturerne vil også blive hevet op, siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteprologiske Institut, DMI, til Ritzau.

Det kan resultere i tocifrede plusgrader på termometerne. Mange steder vil det hedde mellem 12 og 18 grader.