50 år siden i dag: Fynbo blev rig på fri porno

Torsdag er det 50 år siden, at Danmark som det første land i verden i 1969 ophævede sit forbud mod pornografiske billeder. Og det kom den nu 77-årige Barny Nygaard fra Kerteminde til at tjene mange penge på.

Det hele startede med, at jeg kørte til Greve og købte rettighederne til fire udenlandske biografpornofilm for 100.000 kroner, som jeg skrabede sammen hos min familie. Barny Nygaard, tidligere grossist af porno

Den daværende konservative justitsminister, Knud Thestrup, håbede, at det ophævede forbud ville dæmpe befolkningens interesse for porno, men historien har vist noget andet.

I stedet banede det vejen for flere driftige købmænd, der siden har spundet guld på den seksuelle revolution.

En af dem er fynske Barny Nygaard.

Som en af landets absolut største grossister inden for pornofilm skabte han fra begyndelsen af 1980'erne og frem en virksomhed, som på sit højeste omsatte for op mod 15 millioner kroner om året.

Læs også Porno på teatret: Ingen nøgne kroppe - kun lyden af et blowjob

- Det hele startede med, at jeg kørte til Greve og købte rettighederne til fire udenlandske biografpornofilm for 100.000 kroner, som jeg skrabede sammen hos min familie.

- Jeg var først gået i Handelsbanken og havde spurgt, om jeg kunne låne penge til at købe fire pornofilm for. Men de sagde, at det kunne jeg godt glemme, griner Barny Nygaard.

Stor interesse for porno

Med de fire film på nymodens videobånd, pakket i en velouræske og lagt i bagagerummet kørte Barny ud for at opsøge de mange nye videobutikker, der på den tid skød op rundt om i landet.

Det var jo sådan ret gangsteragtigt, når man kom på Vesterbro i København og så, hvad de havde af ting og sager og sække med penge oppe på loftet. Det var en virkelig hård branche dengang. Barny Nygaard, tidligere grossist af porno

Efterspørgslen var stor, og også på Vesterbro i København, hvor pornobiografer rådede, var der bud efter Barnys stigende sortiment af erotiske bånd.

Miljøet på Istedgade skræmte dog den provinsielle pornogrossist lidt.

- Det var jo sådan ret gangsteragtigt, når man kom på Vesterbro i København og så, hvad de havde af ting og sager og sække med penge oppe på loftet. Det var en virkelig hård branche dengang.

- De havde store guldlænker og beskidte negle, og de kiggede da også efter mig. Jeg må indrømme, at jeg tit kiggede mig over skulderen.

Læs også Tag testen: Kender du disse fakta om sex og sygdomme?

40 års pornoimperium

Barny Nygaards pornoimperium blev dog under aktieselskabet BN Agentur ved med at skovle penge ind.

Indtil for cirka ti år siden.

- Der stoppede det. Fra den ene dag til den anden. Og omsætningen faldt brat til en million kroner om året. Så gad vi ikke mere, og i dag har vi bare et lille postordrefirma, der stort set går i nul, siger Barny Nygaard.