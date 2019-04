Fynbo bliver ny dansk OL-chef

Selvom den nye chef for OL-delegationen, eller ‘chef de mission’, som det hedder på olympisk, er fynbo, betyder det ikke nødvendigvis, at der kommer til at være flere fynske OL-deltagere.

- Hvis der er mange dygtige fynske atleter, kommer de selvfølgelig med - men i sidste ende er det nok heller ikke mig, der skal vælge deltagerne, fortæller den nyslåede OL-chef Søren Simonsen grinende.

Søren Simonsen er ikke ukendt i sportens verden. Han kommer blandt andet med erfaring som visionsprogramleder i DIF og DGI’s vision "Bevæg dig for livet". Derudover har han også været udviklingschef i Dansk Håndbold Forbund.

Hvad gør psykologien helt konkret for resultaterne, og hvordan kan man skabe endnu bedre resultater via en bedre psyke? Dét interesserer mig meget. Søren Simonsen

Han har også en baggrund som tidligere professionel håndboldspiller. Han er oprindeligt fra Vorup i Randers, men flyttede i 1995 til Fyn for at spille håndbold for Otterup.

- Nu har jeg været i idrættens verden siden 1998. Jeg har lavet mange forskellige ting med mange forskellige dimensioner - men jeg må indrømme, at OL bare er toppen af poppen. Jeg har nydt at arbejde med bredden og håndbolden, men nu glæder jeg mig virkelig til at tage fat i den her nye dimension, siger Søren Simonsen til TV 2/Fyn.

Læs også 11 fynboer skal kæmpe om medaljer til Special Olympics

Hos Dansk Idrætsforbund (DIF) er man da også begejstret for den nyeste signing.

- Søren har stort set hele sit liv arbejdet med idræt i alle dens former, og derfor kender vi også Søren på forhånd og ved, hvad han står for. Søren er en dygtig leder med overblik og strategisk sans. Vi er meget begejstrede for at have ansat Søren Simonsen, siger Anne Pøhl, som er udviklingschef i DIF, i en pressemeddelelse.

Overtager tjansen fra Morten Rodtwitt

Søren Simonsen overtager positionen fra den nu tidligere chef Morten Rodtwitt, som nu er blevet ansat i Dansk Ride Forbund. Han sad på posten i 11 år. Søren Simonsen ved godt, at jobbet indebærer hårdt arbejde og meget disciplin.

- Jeg går ind til det med en ydmyg holdning. Dét, der allerede er startet op, er virkelig godt. Jeg kan selvfølgelig med nogle andre ting qua min erfaring inden for sporten. Jeg vil dog have særligt fokus på at 'se det hele menneske' og ikke kun en atlet, fortæller den nye chef.

Læs også Fynske kvinder skal til Special Olympics - Jeg kan ikke beskrive, hvor fedt det er

Når den næste OL-flamme bliver tændt på det olympiske stadion i Tokyo i 2020, er det altså med fynske Søren Simonsen med ansvaret og i spidsen som teamleder i Team Talent og Elite i DIF - og Søren Simonsen har også én speciel taktik, for at forbedre de danske medaljechancer

- For det første kommer jeg virkelig til at få fingrene ned i bolledejen. Jeg kommer til at arbejde tæt med de forskellige trænerteams. Derudover har jeg også en stor interesse i det psykologiske aspekt - hvad gør psykologien helt konkret for resultaterne, og hvordan kan man skabe endnu bedre resultater via en bedre psyke? Dét interesserer mig meget, siger Søren Simonsen.

Søren Simonsens team kommer til at bestå af seks personer, der kommer til at fokusere på talent- og eliteudvikling.