Fynbo er bedste danske bud på en topplacering

Med to etaper tilbage ligner Lasse Norman Hansen det bedste bud på en dansk topplacering i PostNord Danmark Rundt.

Lasse Norman Hansen er på fjerdepladsen inden lørdagens enkeltstart i PostNord Danmark Rundt.

Med 11 sekunder op til førende Wout van Aert ligner Lasse Norman Hansen det måske bedste danske bud på en topplacering i PostNord Danmark Rundt inden de sidste to etaper.

OL-stjernen skaffede sig selv et godt udgangspunkt ved at vinde første etape og satte minimalt med tid til på de to næste. Nu gælder det om at holde sig på toppen på enkeltstarten lørdag.

- Det kunne næsten ikke være bedre. Selvfølgelig havde jeg gerne taget et par bonussekunder i dag (fredag, red.), men når alt kommer til alt, ligger jeg nogenlunde hvor jeg gerne ville. Jeg er rimelig glad for situationen.

- Jeg tror dog, det bliver svært at hente Wout van Aert i det samlede regnskab nu. Han har en god buffer. Men der er også folk med en god enkeltstart, der kan komme bagfra, siger Lasse Norman Hansen.

Temporytteren fra Aqua Blue Sport måtte se belgieren Tim Merlier snuppe sejren på 3. etape, hvor han selv sluttede et godt stykke nede i feltet.

- Jeg håber bare, jeg kan leve op til mine egne forventninger og ligge godt til i klassementet efter enkeltstarten.

- Varmen generer mig ikke rigtig. Jeg føler mig stadig godt kørende. Selvfølgelig er man træt efter et par dage i et etapeløb, men det er bedre, end jeg kunne frygte, siger Lasse Norman Hansen.

Enkeltstarten køres over 19,1 kilometer omkring Nykøbing Falster.

