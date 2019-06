Fynbo fik julefeber i Canada og verdens største festival kom til Fyn

Det er takket være den 28-årige fynbo Martin Kragh fra Odense, at verdens største julefestival Glow Gardens kommer til Fyn.

Fra 2015 til 2018 var han udstationeret i Florida, USA for en fynsk virksomhed. På en tur til Canada oplevede Martin Kragh festivalen og blev fascineret af dens opsætningen.

Gennem sit arbejde i udlandet fik han en tæt kontakt til familien Jansen, som er stifterne af Glow Gardens. De ville gerne udvide festivalen til Europa.

- Jeg blev sprugt, om jeg kunne være interesseret i at vise det til danskerne. Jeg syntes, det kunne være oplagt at tage det til Odense til H.C. Andersens magiske by, fortæller fynboen til TV 2/Fyn.

Under sine tre år i udlandet leverede Martin Kragh produkter til den familieejede julefestival fra Canada. Han blev så betaget Glow Gardens, at han så et potentiale i at få eventet til Fyn.

- Glow formår i en ofte grå, regnfuld og lidt kedelig tid at lave et koncept i tørre rammer, som samler alle de gode ting, der er ved julen, siger han.

Passer godt til Odense

Familien Jansen var opsatte på at få festivalen til Europa. Siden Martin Kragh var fra H.C. Andersens eventyrlige by, mente man, at det ville passe godt ind. Det ønske gav pote.

- Jeg tror, at Glow er så stor en succes, fordi man formår at inddrage lokalsamfundet. Man inddrager blandt andet foreningslivet. Vi har prøvet at tænke på, hvordan vi kan få odenseanerene til at føle at det er deres festivel, som de med stolthed har i deres by, foræller Martin Kragh begejstret.

6.000 kvadratmeter vintereventyr

Fynboens indsats er nu årsag til, at Fyn bliver det første sted i Europa, hvor man kan byde velkommen til verdens største indendørs juleevent.

Det sker i vintersæsonen 2019, hvor Glow Odense åbner op for et 6.000 kvadratmeter stort vintereventyr fyldt med magiske lys, glitrende eventyrfigurer og leg for hele familien.

Han er overbevist om, at Glow Gardens i Odense kan give et friskt pust til julemarkederne i Danmark.

- Jeg tror, vi alle sammen kender til det traditionelle julemarked, hvor man kigger på boder, der ikke har ændret sig meget, og man bare venter på gløgg og æbleskiver, fortæller han.

Da turen gik hjem til Fyn blev der lavet en aftale om at bringe Glow Gardens til øen.

Siden sensommeren 2018 har arbejdet været i gang med at lave en ligeså fascinerende opsætning af festivalen som den, den 28-årige fynbo oplevede under hans ophold i USA.

Glow Odense åbner på Faaborgvej 248B i Dyrup torsdag den 21. november og løber frem til den 4. januar 2020