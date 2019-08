Fynbo i Florida: Folk er nervøse for orkan

Fynske Nicolas Lund-Larsen, der bor i Florida fortæller, at folk er nervøse, men godt forberedte på orkanen Dorian, der forventes at ramme delstaten mandag eller tirsdag lokal tid.

- Det eneste, vi kan gøre nu, er at følge opdateringerne og håbe, at det går godt, siger Nicolas Lund-Larsen, der bor i Miami med sine to børn.

Han har valgt ikke at rejse væk, men blive i sit hjem, der ligger ud til vandet i delstatens største by. Flybilletterne væk er få og dyre, og tanken om at sidde i kø på motorvejen, mens orkanen rammer er ikke tiltalende.

Heldigvis er huset er orkansikret, og Nicolas Lund-Larsen har hamstret vand og mad nok til to uger.

- Vi har altid i baghovedet, når vi kommer ind i stormsæsonen, at vi skal være forberedte på, hvad vi skal gøre, siger danskeren, der er selvstændig og arbejder inden for boligområdet i Miami.

- Det også mental forberedelse, hvis det er en stor orkan, der rammer. Det kan være hurtigt overstået, men bagefter har vi ikke noget strøm, og det kan blive meget varmt. Den tid er mindst lige så hård, som når den rammer.

Orkanen ventes at ramme Florida sent mandag eller tidligt tirsdag lokal tid. Inden da kan den vokse i styrke og blive den kraftigste orkan, delstaten har oplevet i næsten 30 år.

Stemningen i Miami er ifølge Nicolas Lund-Larsen trykket. Folk sætter skodder for vinduerne og ringer rundt for at sikre sig, at dem, de kender, er forberedt. Det er ikke panik eller angst, men nervøsitet, fortæller han.

Lidt før orkanen rammer, skal Nicolas Lund-Larsen mødes med nogle af sine danske venner til en øl og en snak om, hvordan de holder kontakt med hinanden.

- Vi er begyndt at mærke, at det godt kan komme til at gøre ondt. Vi kan godt få tæsk, siger han.