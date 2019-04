Ekspert: Fynbo i NFL svarer til at få en elefant gennem et nåleøje

Millioner af amerikanere ser og dyrker sportsgrenen amerikansk fodbold.

Alligevel er der meget, der tyder på, at fynboen Hjalte Froholdt fra Svendborg kan blive en del af den bedste amerikanske liga, NFL eller “National Football Association.”

Danske NFL-fans, der tror, de skal se ham spille i NFL, kommer til at vente. Søren Hygum Hansen, NFL-ekspert og journalist

Dét er noget af en præstation, vurderer journalist og NFL-ekspert Søren Hygum Hansen, der har fulgt ligaen tæt i 20 år.

- Hvis man ser på, hvor lille nåleøjet er, så er det jo helt vildt! Der er millioner af amerikanere, der spiller amerikansk fodbold. En lille andel af dem kommer til at spille for deres high school, en endnu mindre andel spiller for deres universitet, og så er der en meget, meget lille del, der kommer til at spille i NFL. Så det er ret vildt, at en fynbo er i betragtning, siger han til TV 2/Fyn.

Fra torsdag til lørdag vælger de 32 hold i ligaen hvilke spillere, de ønsker at skrive kontrakt med. Hjalte Froholdt spås gode chancer for at stå med en aftale, når draften er overstået.

Men han har statistikkerne imod sig. Kun 0,09 procent af amerikanere, der spiller amerikansk fodbold i deres high school, ender i sidste ende med at blive draftet til ligaen.

Fakta: Hjalte Froholdts rolle på banen På banen spiller Hjalte Froholdt som offensive lineman. Ifølge NFL-ekspert og journalist Søren Hygum Hansen er det den mindst sexede position i amerikansk fodbold. Her er det nemlig Hjalte Froholdts opgave at begå så få fejl som muligt og få andre spillere til at se godt ud. Som offensive lineman er du en del af den linje af spillere, der står foran holdets quarterback. Den offensive linje har populært sagt til opgave at være quarterbackens bodyguards, når holdet er i angreb og forsøger at score point. Det gør de ved at blokere for spillere på modstanderholdet, der forsøger at vriste bolden fra quarterbacken. Se mere

Har stort udviklingspotentiale

Alligevel er der flere ting, der ifølge Søren Hygum Hansen gør Hjalte Froholdt attraktiv for holdene i NFL.

- Han er en god atlet, og når man samtidig er så stor, som han er, og bevæger sig godt på banen, er man allerede interessant. Derudover er han kvik og meget jordnær. Hans hoved sidder godt skruet på, siger Søren Hygum Hansen.

- Når man kombinerer de to ting, får man en spiller med et stort udviklingspotentiale, og det er det, der bliver lagt meget vægt på i USA.

Forud for draften er Hjalte Froholdt blevet inviteret til at besøge de tre NFL-hold Chicago Bears, Oakland Raiders og Philadelphia Eagles. Men det betyder ikke, at det er et af de tre hold, der ender med at drafte ham, vurderer Søren Hygum Hansen.

- Til den slags arrangementer bliver man testet, og der kan være mange grunde til, at man bliver inviteret. Der er ingen tvivl om, at holdene gør deres forarbejde godt, og de ved alt om Hjalte Froholdt nu. Hvis han har skrevet noget uheldigt på Twitter i 2014, så ved de det. Hvis han har fået ti parkeringsbøder på sit campus, fordi han ikke kunne tage sig sammen til at sætte p-skiven, ved de det. De er minutiøse og nede i alle detaljer, uddyber han.

Hvis Hjalte Froholdt bliver draftet, bliver han den blot anden dansker i historien, der opnår samme ære.

Lang vej til spilletid

Selvom et hold ender med at råbe Hjalte Froholdts navn højt fra Draft-scenen i Nashville Tennessee, betyder det ikke, at han er selvsagt på banen i den kommende sæson.

- Der er lang vej fra at blive draftet af et hold og så rent faktisk få spilletid, siger Søren Hygum Hansen.

- Danske NFL-fans, der tror, de skal se ham spille i NFL, kommer til at vente. I første omgang får man ham først at se, når tv-stationerne viser billeder fra sidelinjen.

Ifølge Søren Hygum Hansen skyldes det, at der sjældent er udskiftning på den position, Hjalte Froholdt spiller.

- Som OL (offensive lineman, red.) skal man mest undgå at lave fejl, og det er nok den mindst sexede position i amerikansk fodbold, siger han.

De fleste rapporter spår, at Hjalte Froholdt bliver valgt i fjerde runde af årets NFL Draft. Selve draft-arrangementet starter torsdag, og den fjerde runde afholdes lørdag aften amerikansk tid.

Mens han potentielt kan blive den anden dansker nogensinde til at blive draftet i NFL, kan han også blive den kun tredje dansker nogensinde til at spille i en NFL-kamp i det øjeblik, han går på banen.