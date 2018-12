Fynbo i spidsen for Dansk Sprognævn 

Thomas Hestbæk Andersen er ekspert i lingvistik og er i dag ansat som forskningsleder på Syddansk Universitet.

- Jeg er glad, forventningsfuld og ydmygt stolt, siger den nyudnævnte direktør.

Han er udnævnt til at afløse Sabine Kirchmeier, som direktør for Dansk Sprognævn af kulturminister Mette Bock (LA).

- Dansk Sprognævn står overfor en ny æra med sin kommende lokation i Bogense. Når en virksomhed står overfor en større omvæltning, tager det naturligvis tid at finde sig helt til rette. Jeg er overbevidst om, at med Thomas Hestbæk Andersen ved roret kommer Dansk Sprognævn godt fra start. Thomas Hestbæk Andersen har et bankende hjerte for det danske sprog og har ligeledes et stærkt ledelsesmæssigt overblik, skriver kulturministeren i en pressemeddelelse.

Bogense er et vilkår

Den nuværende direktør, Sabine Kirchmeier sagde sin stilling op i starten af november. Hun var fra starten stærkt kritisk over for beslutningen om at flytte Dansk Sprognævn til Bogense.

Den nye direktør deler ikke den afgående direktørs skepsis over for sprognævnets nye adresse i Bogense.

- Det er jo et vilkår. Det var på den baggrund, jeg søgte jobbet. Nu er jeg først og fremmest spændt på at møde medarbejderne, siger den nye direktør.

Vil lære robotter dansk

Thomas Hestbæk Andersen er bosiddende i Odense. Han er 43 år og er lektor og forskningsleder ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet.

Han fik i 2003 en ph.d. i dansk fra Syddansk Universitet, og har siden opnået ledelseserfaring som forskningsleder og centerleder for Centre for Multimodal Communication, Syddansk Universitet.

- Dansk Sprognævn er en fantastisk kulturbærende institution med en stor berettigelse omkring sproget. I de kommende år får nævnet en stor rolle omkring digitalisering af samfundet, hvor vi i høj grad skal kunne tale med de ting, der omgiver os. Det er afgørende vigtigt, hvordan robotter i for eksempel sundhedsvæsenet skal håndtere dansk sprog. Som udgangspunkt taler alting jo engelsk, siger Thomas Hestbæk Andersen.

Thomas Hestbæk Andersen tiltræder stillingen som direktør for Dansk Sprognævn den 1. februar. Sabine Kirchmeier fratræder 31. marts.