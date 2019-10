Kun otte dages varsel: Fynbo kan blive verdensmester

Lyden af bokseslag kastes frem og tilbage mellem de store vægge i en hal i det gamle industriområde ved Svendborg havn. Her træner den fynske weltervægts-bokser Mikkel Nielsen med tilnavnet "Pjatrøv" til sin karrieres vigtigste kamp. En kamp om WBF's World Welter-titel i Belgien.

Normalt har boksere flere måneder til at forberede sig i frem mod sådan en kamp, men da Mikkel Nielsen er kommet med på et afbud, har den fynske bokser kun haft otte dage til at træne frem mod kampen.

Det vil være mega fedt at tage et bælte med hjem Mikkel Nielsen, bokser

Kampen er på udebane, og den er mod en på papiret klar favorit. Alligevel er Mikkel Nielsens mavefornemmelse god:

- Jeg skal nok på toilettet et par gange inden kampen, men ellers er den fin, griner

Mikkel Nielsen

- Normalt er jeg lidt mere nervøs og fyldt med nerver, men når presset ikke er på mine skuldre så er det nemmere at forholde sig til. Så det er ikke så galt, som det plejer at være, forsætter Mikkel Nielsen

En vigtig kamp for fremtiden

Titelkampen fredag aften kan være et springbræt frem mod større kampe for Mikkel Nielsen. En sejr vil især åbne udlandets øjne for den fynske weltervægts-bokser.

- Det kan få Mikkel længere op på ranglisterne og gøre ham mere interessant til nogle endnu større kampe. Det er en kæmpe chance for Mikkel og den skal han bare gribe, fortæller Dennis Magelund Rasmussen, som er fysisk træner for den fynske bokser.

Mikkel Nielsen ved også, at kampen er vigtig for ham.

- Nu er jeg jo blevet 30 år, så jeg er ikke en ung knægt længere. Noget skal der jo ske, så det er derfor, vi har taget denne chance, forklarer Mikkel Nielsen.

Op mod en mere erfaren fighter

Selvom 30-årige Mikkel "Pjatrøv" Nielsen har otte sejre i ni kampe, er han oppe imod en klar favorit i den 27-årige albaner Meriton Karaxha, som har 25 sejre med sig i baggagen. Meriton Karaxha forsvarede sin WBF weltervægttitel i februar, hvor han vandt på point efter ti runder mod den rwandiske bokser Jean Pierre Habimana. Albaneren fik sin titel i november sidste år, da han vandt på knock-out i første runde mod franskmanden Jean Moraiti.

Selvom Meriton Karaxha, som har aliaset "Mister T.N.T." er en erfaren titelbokser, skræmmer det ikke Mikkel Nielsen:

- Det er jo bedre at gøre noget, man måske fortryder, end slet ikke at gøre det, siger en rolig Mikkel Nielsen og fortsætter:

- Jeg er i faktisk i nogenlunde form, vil jeg sige, og slet ikke så langt fra vægten, som man normalt ville være.

Vægten, som Mikkel Nielsen skal ned på inden kampen, er 66,7 kg.

Ros trods nederlag

I juli tabte Mikkel Nielsen mod mexicaneren José Luis Rodriguez Guerrero. Kampen gik alle ti runder og er efterfølgende blevet hyldet for sin intensitet. Kampen var meget lige, men det endte med en pointsejr til mexicaneren. Nederlaget, som var det første for Mikkel Nielsen, har ikke sat sig i baghovedet på bokseren.

- Når jeg tænker tilbage på den så er jeg egentlig dejlig stolt over den præstation. Så der er ingen negative tanker i forhold til, at jeg har tabt en. Tværtimod, udtaler Mikkel Nielsen

Artiklen fortsætter under billedet

Selvom Mikkel Nielsen kan være pjattet, er han dybt fokuseret i sin træning. Foto: Mads Ingemann

Mikkel Nielsens team ser også den seneste kamp som noget positivt.

- Mikkel leverede en super indsats mod mexicaneren i alle ti runder, siger Dennis Magelund Rasmussen og fortsætter

- Nu er kampen på fredag 12 runder, og havde Mikkel haft 12 runder mod mexicaneren, så havde Mikkel ædt ham.

Tror på sejr

Jeg tror ikke, at der er nogen i Mikkels klasse, der er stærkere en ham. Han slår drønhårdt Dennis Magelund Rasmussen, fysisk træner

Selvom Mikkel Nielsens albanske modstander ses som en favorit, er bokseren optimistisk efter at have set videoer af albanerens kampe:

- Jeg får mere og mere selvtillid, når jeg ser på, hvad han kan og ikke kan. Jeg tror på at jeg kan slå ham.

Forventningerne fra Mikkel Nielsens fysiske træner er også klare.

- En sejr! Og at han yder sit bedste. Han har en super god grundform, siger en bestemt Dennis Magelund Rasmussen, og tilføjer:

- Jeg tror ikke, at der er nogen i Mikkels klasse, der er stærkere en ham. Han slår drønhårdt.

Vil hjem med bæltet

Man fornemmer tydeligt, hvorfor Mikkel Nielsen har fået øgenavnet Pjatrøv, for der er meget fis og latter mellem de små runder i den lette træning. Smilet forsvinder dog når runden går i gang, og øjenene sigter mod målet for de hårde slag, som Pjatrøv sender afsted mod puderne.

Efter træningen går snakken på kampen, men dog med plads til masser af smil og grin. Men én ting er sikker: Mikkel Nielsen vil have et titelbælte med hjem.

- Det vil være mega fedt at tage et bælte med hjem, griner Mikkel Nielsen og tilføjer, at det ikke skal op at hænge:

- Det skal jeg gå med hver dag!