Fynbo ny formand for Efterskoleforeningen

Lørdag blev 53-årige Torben Vind Rasmussen valgt som ny formand for Efterskoleforeningen ved foreningens årsmøde på Nyborg Strand. Her afløser han en anden fynbo - Troels Borring - der har været formand for foreningen siden 2007.

Troels Borring meddelte i december sidste år, at han ikke ønskede at fortsætte som formand, da han har været gennem et alvorligt kræftforløb.

Men det er en rutineret afløser, som tager over som formand for Troels Borring.

Stiftede Ryslinge Efterskole

Efter i en årrække at have arbejdet som lærer på flere forskellige skoler, har Torben Vind Rasmussen siden begyndelsen af dette årtusinde været en stor del af fri- og efterskolemiljøet i Ryslinge på Midtfyn.

Fra 2003 til 2009 var han skoleleder på Ryslinge Friskole. I 2009 var han med til at stifte Ryslinge Efterskole, og siden 2011 har han været forstander på Ryslinge Høj- og Efterskole. Derudover har Torben Vind Rasmussen været bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen siden 2014 - det seneste år som næstformand.

- Jeg er utrolig stolt over valget som formand for Efterskolerne. Min ballast - blandt andet at have startet en ny efterskole og kende de fleste kroge af efterskoledanmark - vil uden tvivl hjælpe mig i mit fremtidige arbejde for alle landets efterskoler, siger Torben Vind Rasmussen og fortsætter:

- Vi har en stærk forening med rekordstor elevsøgning. 29.206 unge mennesker startede på efterskole dette skoleår. Det betyder, at vi som forening er en stærk samtalepartner både politisk og samfundsmæssigt, som man ikke kommer udenom i debatten om unge og ungdomskultur. Vi har en unik viden om de 14-18-årige, og det er helt afgørende, at vi også i fremtiden blander os i dagsordener om unge, siger Torben Vind Rasmussen.

I forbindelse med formandsvalget forlader Torben Vind Rasmussen Ryslinge Høj- og Efterskole, som nu skal ud og finde en ny forstander.