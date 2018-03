Fynbo optrevler 200 år gamle mordgåder

Odenseaner er med i en gruppe, der forsker i mordgåder fra 1800-tallet. Nogle gange bliver folk overrasket over, hvad der er foregået i deres lokalområde.

Erling Kildal fra Odense og fire andre slægtsforskere undersøger mordgåder fra 1800-tallet og forsøger at forstå dem i detaljer og fortælle dem videre i et moderne sprog.

For 200 år siden arbejdede en af Erling Kildals forfædre som politibetjent, og det fik odenseaneren til at dykke dybere ned i de sager, han arbejdede med.

- En af mine forfædre var politibetjent. Dengang var han i gang med at efterforske i en købstad. Ham kan jeg se mange steder i justitsprotokoller, siger Erling Kildal, der offentliggør sine fund på kriminalhistorie.dk.

Det kan være svært at tolke tekst fra 1800-tallet, fortæller forskerne.

Sådan dykker de ned i mordgåder

Når slægtsforskerne skal opklare mordgåder, starter de bagfra - forstået på den måde, at de kigger på de højesteretsdomme, der er givet i sagerne.

Herfra kan de dykke ned i de enkelte sager og undersøge og eftertjekke oplysninger.

- Vi vil helst have fat i noget, som folk ikke kender noget til, og hvor det kommer som en stor overraskelse for lokalbefolkningen, hvad der er sket i deres nærområde, siger Leif Sepstrup, der også er med i gruppen.

Fynsk foredrag om mordgåder på vej

Gruppen holder foredrag i forsamlingshuse landet over, hvor de fortæller om de lokale mordsager fra 1800-tallet.

- Alt, vi bygger op, er fakta. Det er hentet på arkiverne i politiprotokoller, så man får fakta på skærmen, siger Erling Kildal.

- Folk synes, det er virkelig spændende, især hvis vi træffer nogle efterkommere. I en enkelt sag var vi oppe på syv-otte efterkommere, der var mødt op for at høre om deres forfædre, og hvad de har lavet. Der var en morder imellem. Det var ret spændende, forklarer Leif Sepstrup.

Erling Kildal satser på, at han og gruppen kan holde et foredrag i et fynsk forsamlingshus om et halvt års tid. Inden da kan du dykke ned i gruppens opdagelser på kriminalhistorie.dk. Her har slægtsforskerne forsket i en række mord fra 1800-tallet.