Fynbo sender elever til Nordkorea: - Det er et af de sikreste lande

Jonas Andersen vil arrangere studieture til Nordkorea for fynske gymnasieelever.

Vi bliver klogere, hvis vi ved mere om hinanden. Det er med den indgangsvinkel, at 24-årige Jonas Andersen fra Bogense nu vil arrangere studieture til fynske gymnasieelever mod Nordkorea.

- Jeg forestiller mig, at en gymnasieklasse og jeg rejser sammen fra Danmark til Kina og ind i Nordkorea. Vi er i Nordkorea fem dage, møder folkeskoleelever, møder universitetsstuderende, møder unge mennesker og ser, hvordan de har det i Nordkorea. Samtidig med vi også får den her historiedel med, fortæller Jonas Andersen.

Jonas Andersen har rejst til Nordkorea tre gange. Senest var han på en tur til verdens mest isolerede land i påsken i år, og det bliver ikke hans sidste rejse dertil. I fremtiden håber han, at flere unge fynboer kommer til at opleve og lære mere om Nordkorea.

Så længe man følger reglerne, så er Nordkorea et af de sikreste lande i verden at rejse til. Jonas Andersen

- Når jeg har været i Nordkorea, så har jeg lært så sindssygt meget, og det har jeg hver gang, jeg har været afsted. Det er her, jeg lærer om noget, som man ikke hører om i medierne, og som man ikke kan læse i en bog. Man kommer helt tæt på en kultur, som er så langt fra noget, man kunne forestille sig. Jeg tror, at alle, der kommer med, vil kunne lære lige så meget. Den her læring, vil jeg gerne give ud til så mange som muligt, siger Jonas Andersen.

Erfaringen med at arrangere rejser til Nordkorea har Jonas Andersen i forvejen. Han har arrangeret flere grupperejser igennem sit rejsebureau Nordkorea360. Og det at have gymnasieelever med skræmmer ikke Jonas Andersen.

- Jeg har været afsted på tre rejser, og de seneste to gange har jeg været medarrangør. Det bliver helt nyt at have elever med, der kender hinanden, men at have en større gruppe med, det har jeg prøvet før, forklarer han.

Et af de sikreste lande

Selvom Nordkorea i medierne bliver beskrevet som et lukket land og en undertrykkende atommagt med arbejdslejre, er Jonas Andersen tryg ved tanken om at tage gymnasieelever med dertil.

- Det er klart, at hvis ikke man har i sinde at holde reglerne, så skal man lade være med at rejse med. Der er ikke nogen, der er interessede i, at der sker nogen noget. Vi er interesserede i at lære, og hvis man er det, så kommer de (gymnasieeleverne, red.) også til at holde reglerne, fortæller Jonas Andersen.

- Hvordan kan du sige det?

- Fordi man aldrig bliver overfaldet, og man får aldrig stjålet sin pung for eksempel, som man kunne i Barcelonas metro. Til gengæld hvis man bryder reglerne, så vil straffen være væsentlig hårdere, end den ville være i et andet land. Der er aldrig sket noget med en turist, der har fulgt reglerne i bund og grund. Derfor så mener jeg, at det er sikkert at rejse dertil.

Jonas Andersen har tillid til, at de gymnasieelever, der skal rejse med, kan agere efter reglerne i Nordkorea.

- Under de rette forudsætninger ved man, hvordan man skal agere. Folk (gymnasieleverne, red.) får også kørekort, og de får jo ikke kørekortet, hvis de ikke ved, at de skal holde færdselsloven, helt simplificeret sagt. Og som gymnasieelever, så tror jeg på, at man er dygtig nok til at vide, hvad reglerne er, og dem skal man overholde, forklarer han.

Bare en enkelt lærer skal sige ja

Næste skridt for Jonas Andersen og drømmen om studieture til Nordkorea er dialogen med gymnasierne.

- Det vil kræve, at der er en lærer, som synes, det er en lige så god ide som mig, og at lærerens chef også synes, det er en fremragende ide. Så vil det kræve, at eleverne er med på at holde reglerne, og så vil jeg stå for alt det administrative med at få visum og så videre, fortæller Jonas Andersen.

Han er overbevist om, at det kommer til at kunne lade sig gøre.

- Jeg tror helt bestemt, at det vil være realistisk. Dialogen mellem Nordkorea og Sydkorea har gjort, at Nordkorea er stoppet med at lave atomprøvesprængninger. Den dialog gør så, at vi gerne vil lære mere om hinanden - så lad os besøge hinanden, siger han.

For Jonas Andersen er målet nået, så snart en enkelt klasse har sat deres fødder på nordkoreansk jord.

- I min optik handler det om, at der er en lærer og en klasse, der kommer afsted til Nordkorea, så føler jeg, at det har været nok og det hele værd.

Jonas Andersen er allerede i dialog med en skole fra Fredericia om en studietur til Nordkorea.

