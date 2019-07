Fynbo skriver klimabibel til FN's politikere

Verden står overfor en global klimakrise.

Voldsomme skovbrande, ekstreme uvejr og massive oversvømmelser er nogle af konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer.

Hvad verdenslederne gør nu og i den nærmeste fremtid, afhænger i høj grad af hvad de læser i FN's store klimarapport, som udkommer i 2021. En af hovedforfatterne er en den fynske klimaforsker Sebastian Mernild.

- Det er blandt andet CO2-indholdet i atmosfæren, der er hovedårsagen til de forandringer, vi ser. Og ved at give vores beslutningstagere viden om det, kan de træffe nødvendige beslutninger på baggrund af de anbefalinger, som vi kommer med, siger Sebastian Mernild.

Rapport er ligesom biblen

Vi fangede den travle klimatopforsker i Odense på vej til sit kontor i Bergen, hvor han er i fuld gang med at skrive.

- Man sidder der og er med til at formulere sætningerne og scanne den videnskabelige litteratur og finde ud af, hvilke konklusioner og vurderinger vi skal komme frem med, fordi de får stor betydning for vores politikere, siger han.

Det er kapitlet om klimaforandringerne i Arktis, som den fynske forsker er hovedforfatter på. Han skal arbejde sammen med en arbejdsgruppe af kolleger fra hele verden og koordinere kapitlerne om klimaændringerne i det arktiske.

- Så det er rimelig stort. Inden for klimavidenskaben bliver det ligesom omtalt som biblen, fordi den opsummerer al den aktuelle og gængse klimavidenskab, siger Sebastian Mernild.

Sebastian Mernild bor i Odense med sin kone og børn, men er professor i klimaforandringer og glaciologi og administrerende direktør ved det verdensførende klimaforskningscenter Nansen Centeret i Bergen.

Verdens toppolitikere skal også lytte

Den seneste FN-rapport om klima kom i 2013 og den nye rapport skal ligge klar i 2021.

- Lytter de?

- Om politikerne lytter? Altså nogen steder lytter de mere end andre. Efter det valg, vi havde her i juni, tyder det på, at vores nuværende regering lytter mere, siger klimaforskeren.

Men det er ikke nok, at de danske politikere lytter.

- Danmark er et land af mange. Vi udleder en promille af den samlede CO2-udledning til atmosfæren, så det nytter ikke noget, at det kun er vores danske politikere, der lytter med. Vi skulle også meget gerne påvirke EU-systemet og kloden rundt, for det her er en global problematik, siger Sebastian Mernild.

Rapporten skal give verdens toppolitikere i FN en samlet vurdering af den nyeste forskning.