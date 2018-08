Fynbo slår dansk rekord i trick på vandski: Nu venter EM

Tue Ernst Nielsen har skrevet historie med ny dansk rekord i tricks på vandski. Det skete ved Dutch Masters of Trick 2018 i Holland tidligere på ugen.

Tue Ernst Nielsen har for længst skrevet sig ind i fynsk sportshistorie med et væld af imponerende vandski-resultater. Senest har han vundet både danmarksmesterskabet og nordisk mesterskab dette år.

Efter turneringen Dutch Masters of Trick 2018 kan endnu en hæder skrives på CV'et. Vandskiløberen fra Kerteminde gjorde sig fortjent til 7.280 point og har dermed slået den danske rekord i trick.

- Jeg stod stadigvæk i badebukser, da jeg fik resultatet at vide, husker Tue Ernst Nielsen.

- Så kiggede vi på opgørelsen, og jeg kunne se, jeg havde fået point for alle mine tricks. Der sagde jeg bare 'Årh, det er vildt'!

Det flotte resultat ved Dutch Masters har også effekt på Tue Ernst Nielsens samlede europæiske placering. Blandt trick-vandskiløbere i Europa er han nu nummer 11 ud af 134 registrerede udøvere.

Vil slå rekorden igen til EM

Det momentum vil Tue Ernst Nielsen tage med til europamesterskabet i Monaco.

- Til Dutch Masters of Trick var der også vandskiløbere fra Belgien, England, Holland og andre lande. Det var god konkurrencetræning op til EM, fortæller han.

- Jeg vil selvfølgelig gerne slå den danske rekord igen, så til EM er målet 7.500 point.

Ambitionerne for EM generelt er lidt mere kontrollerede. Siden sidst han deltog, er Tue Ernst Nielsen nemlig blevet en del af U21-kategorien.

- Det bliver svært at komme i den rigtig gode ende, for de gode vandskiløbere er i U21. Målet er helt sikkert at komme i finalen, siger Tue Ernst Nielsen.

Europamesterskabet begynder mandag den 20. august.

