Fynbo tiltales for dødsbrand: Samlever mistede livet

Voldsom brand i Ørbæk kostede en kvinde på 51 år livet. Hun var offer for en forbrydelse, mener anklager.

En mand fra Fyn risikerer en straf på flere års fængsel, efter at hans kvindelige samlever omkom under en brand i Ørbæk i maj sidste år.

Anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale ved et nævningeting mod den 47-årige mand, oplyser senioranklager Jacob Thaarup.

Tiltalen drejer sig om, at han satte ild på etageejendommen på Hovedgaden i Ørbæk, selv om han vidste, at andres liv kom i fare.

Flere beboere reddede sig ud fra flammerne. Heriblandt en mor med to børn og hendes veninde, der var på besøg.

Det lykkedes dog ikke for mandens samlever, en kvinde på 51 år. Hun opholdt sig på første sal i et værelse, hvor dørhåndtaget var defekt. Hun omkom af røgforgiftning, har det tidligere været fremme.

Oppe på anden sal var de to førnævnte kvinder og børnene. I anklageskriftet beskyldes manden for at have udsat disse fire for overhængende livsfare.

Kort efter branden anholdt betjente manden. Det skyldtes blandt andet hans opførsel, oplyste politiet dengang. I et grundlovsforhør i Svendborg afviste han at stå bag branden, men dommeren besluttede alligevel, at der var grundlag for at varetægtsfængsle ham.

- Han nægter sig skyldig og siger, at det var hans samlever, der satte ild på, fortalte en anklager dengang.

Nogen tid efter blev han løsladt fra arresten. Men nu har anklagemyndigheden altså vurderet, at det kan bevises, at han stod for brandstiftelsen, da han satte ild til materiale i et soveværelse - og at han var klar over den livsfare, han udsatte andre for.

Det er endnu ikke bestemt, hvornår Retten i Svendborg skal behandle sagen.