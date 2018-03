Fynbo troede, han havde gennemskuet pantsystem: Brændte inde med 45.000 dåser

Fynske Netto-butikker indfører i april pant på de gule plastikposer. Men der er ingen grund til at hamstre poser, som Svend Erik Frydenlund samlede øldåser i 2002.

Fra den 16. april indfører Netto pant på de ikoniske gule plastikposer. Fremover koster de 50 øre mere end tidligere - til gengæld får du en krone igen, hvis du returnerer posen.

For mere end 15 år siden siden troede Svend Erik Frydenlund fra Odense, at han havde gennemskuet et lignende pantsystem. Odenseaneren var overbevist om, at rigdommen lurede lige om hjørnet, da Dansk Retursystem varslede pant på dåser.

Svend Erik Frydenlund samlede derfor en container fuld af øldåser i en forventning om, at hans 45.000 dåser ville være omfattet af dåsepanten, da den blev indført i september 2002.

- Vi sagde, vi skulle leje en hel flaskeautomat i en uge for at komme af med dåserne. Det ville vi være nødt til, sagde Svend Erik Frydenlund dengang.

Undgå samme fælde

Men ak. Der blev slet ikke behov for at leje en flaskeautomat, for Svend Erik Frydenlund havde misset en væsentlig detalje, da han begyndte at tylle øl. Dåserne, der var blevet samlet et år inden, panten blev indført, var ikke én krone værd.

Samtlige dåser var værdiløse, fordi de var uden pantmærker.

- Nu må vi smide dåserne ud. Det er der ikke noget at gøre ved, sagde dåsesamleren.

Netto prøver som forsøgsordning at tage pant for poser købt i fynske butikker, men der er ingen grund til at finde gemte, krøllede Netto-poser frem fra bagerst i skabet. De er ligesom Svend Erik Frydenlunds dåser ingen penge værd.

Discount-kæden producerer nye, specialposer, der lander i butikkerne samtidig med, at retursystemet tages i brug.