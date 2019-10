Fynbo udtaget som den første til OL i Tokyo

Den første atlet er blevet udtaget til det danske hold til De Olympiske Lege i Tokyo i sommeren 2020.

Første navn på det store danske OL-holdkort er den tidligere verdensmester i bueskydning, fynboen Maja Jager.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark i en fælles pressemeddelelse.

27-årige Maja Jager blev verdensmester i 2013 og efterfølgende kåret til Årets Sportsnavn i Danmark. Efter at have deltaget ved OL i London i 2012 kvalificerede hun sig ikke til Rio-legene fire år senere, men nu er den fynske bueskytte altså klar til at gøre olympisk comeback.

- Det var en kæmpe skuffelse for mig, at jeg ikke kom med til OL i Rio. Men bueskydning er en brutal sport, hvor små omstændigheder kan gøre en kæmpe forskel, siger Maja Jager i pressemeddelelsen.

Ved VM i Holland i juni var hun selv med til at sikre en dansk plads i bueskydningskonkurrencen ved OL til sommer.

Danmarks Idrætsforbund har indtil nu haft muligheden for at veksle den ene OL-plads til en holdplads med tre skytter. Men tirsdag har Maja Jager, der er født og opvokset i Nørre Broby, altså officielt selv sat sig på OL-billetten.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til OL i Tokyo. Jeg husker tydeligt den fantastiske stemning, der var på tribunerne i London, og det kommer til at gentage sig i Tokyo, for her er bueskydning en rigtig stor sportsgren, siger Maja Jager.

Retur efter fem år i Sydkorea

Sidste år vendte Maja Jager hjem til Danmark efter fem år, hvor hun boede og trænede i bueskydningens moderland, Sydkorea.

I dag træner hun i Brøndby, men hun har stadig den intensive træning fra det isolerede sydkoreanske bjergområde i bagagen.

- Jeg lærte utrolig meget i forhold til teknik og viden om bueskydning via den daglige træning i et professionelt miljø, og jeg er langt bedre forberedt i dag, end jeg var på samme tidspunkt inden London-legene. Jeg ville ikke bo i Sydkorea resten af mit liv, og jeg var klar til at komme hjem sidste år, men jeg tager stadig til Sydkorea to gange om året for at fastholde mit samarbejde med min koreanske træner, siger Maja Jager.