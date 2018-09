Fynbo ventede på hustru - fik 4,6 kilo tung sten i hovedet

En 40-årig mand er søndag hjemme igen, efter at han natten til lørdag blev udsat for et voldsomt angreb i sit hjem i Odense-bydelen Hjallese.

Det oplyser Fyns Politi, der søndag middag fortsat er et godt stykke fra at have opklaret den usædvanlige voldssag.

Fast står det dog, at mandens hustru ved 02-tiden natten til lørdag netop var kommet hjem til boligen, da han fik en stor sten i hovedet.

- Om hustruen er blevet fulgt hjem af nogen, ved jeg ikke. Men manden stiller sig op og kigger ud ad et vindue i hoveddøren, og så bliver der kastet en sten ind gennem ruden, siger vagtchef Ehm Christensen.

Ifølge vagtchefen var der tale om en 4,6 kilo tung natursten. Stenen ramte manden så uheldigt, at hans tilstand i første omgang blev betegnet som kritisk. Men allerede søndag er han altså så frisk, at han er udskrevet igen.

Umiddelbart efter angrebet tog konen med sin kvæstede mand på hospitalet, men trængslerne var langtfra forbi.

På et tidspunkt mellem klokken 2.30 og 7.30 blev et køkkenvindue til boligen på Guldsmedevænget knust, og inde i huset blev rummene rodet igennem. Blandt andet er der blevet stjålet en computer og en telefon.

- Vi efterforsker sagen og har en idé om, at gerningsmændene bag stenkastet og indbruddet kunne være de samme, siger Ehm Christensen.

Efterforskerne har afhørt både manden og hans hustru. Men søndag ønsker politiet endnu ikke at sige mere om, hvad parret har fortalt.

Vagtchef Ehm Christensen oplyser dog, at politiet umiddelbart har mistanke mod en gruppe bestemte personer.