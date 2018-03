Fynbo viser flugt i børnehøjde: Det er utopi at skærme børn

En ny børnebog skal gøre det lettere for forældre at snakke med deres børn om flygtningekrisen, og nemmere for børn at forstå.

Forhutlede folkemasser på flugtvandring langs de danske motorveje. Det har været og er stadig et dagligdagssyn i medierne, som end ikke børn kan undvige.

Men de skræmmende glimt af den globale flygtningekrise bliver sjældent forklaret i børnehøjde - før nu.

Den 25-årige Sophie Heiberg fra Odense har nemlig skrevet en børnebog, der skal gøre flygtningekrisen mere forståelig for børn. Den hedder "Fortællingen om Ibis", og er hendes debutbog med det nye fynske forlag Forlaget Forår i ryggen.

Bogen udkommer på torsdag og handler om en syrisk fulgleunge af racen Ibis, som flygter til Danmark, fordi dens forældre omkommer i krigen i Syrien.

- Som et billede på, at mange fra Syrien flygter i gummibåde her til, så flyver den (fugleungen, red.) på ryggen af en albatros, som man også kan se på omslaget af bogen, fortæller den unge forfatter til TV 2/ Fyn.

Det kan ikke undgås

Sophie Heiberg fik ideen til børnebogen, da hun en dag sad og så fjernsyn med sine to kusiner på otte og ti år. På skærmen blev der vist billeder af byer, der var blevet bombet i Syrien, kæntrede både, og børn, der lå døde på stranden.

- Og så synes jeg, at der manglede en ramme, hvor man kunne snakke med dem (børnene, red.) om det, uden at de nødvendigvis skulle se de her billeder, siger forfatteren.

- Det er vigtigt, at børn forstår flygtningekrisen, fordi de ikke kan undgå at komme i berøring med.

Mange folkeskole elever har klassekammerater, der har oplevet krigen på tæt hold og måske har flygtet fra Syrien. Derfor mener den fynske forfatter også, at det er relevant at få snakket med børnene om krig og flugt.

- Det er en utopi, at man kan skærme børnene. De har jo både Ipad og computer, hvor de sidder og kan komme i berøring med nyhederne, siger Sophie Heiberg og fortsætter:

- Det er vigtigt, at der har været en dialog mellem børn og voksne omkring det her.

