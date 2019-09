Fynboer ærgrer sig over politiet: - Det tager frygtelig lang tid

Flere fynboer oplever, at der er blevet længere mellem øens politibetjente, og at det kan være vanskeligt at få hjælp, når man har brug for det.

I løbet af de seneste 12 år har Fyns Politi mistet 70 medarbejdere, viser tal fra Rigspolitiet. Det betyder blandt andet, at der i dag er 804 fynboer per betjent. I 2007 var tallet 699.

Det har sat sine spor. De seneste dage har TV 2/Fyn kunnet fortælle, at fynske politifolk føler sig presset af dårlige arbejdsbetingelser, og at sagerne hober sig op på politigården.

Håndtere tyveknægt selv

Kontorassistent Heidi Friis Møller fra Særslev genkender billedet af, at politiet ikke kommer, når der er brug for betjente i lokalområdet.

- Ved vores lokale brugs har der været nogle tilfælde, hvor der har været ringet til dem, fordi der var brug for politiet, men politiet har ikke haft tid, så de fik at vide, at de måtte håndtere sagen på egen hånd. Det er superærgerligt, siger Heidi Friis Møller til TV 2/Fyn.

Daniel Hansen fra Bogense var involveret i et færdselsuheld, og han undrer sig over, hvorfor politiet endnu ikke har fundet ud af, hvem der var skyld i det.

- Vi har selv haft en sag med et færdselsuheld, hvor politiet godt nok kom, men opklaringen af det bagefter tog frygtelig lang tid. Jeg har faktisk ikke hørt, hvad det er endt med. Nu ligger det bare på hylden, siger Daniel Hansen.

Presset politi

Betjente fra Fyns Politi fortæller i et internt referat, at personalesituationen i stort set alle afdelinger er voldsomt trængt på mandskab.

I indbrudsgruppen hos Fyns Politi lyder det i det interne dokument, at 5 ud af 16 ansatte i afdelingen er væk. Tidligere opgørelser har vist, at kun 5 ud af 100 indbrud på Fyn bliver opklaret.

Elektriker Jan Lind fra Middelfart har haft indbrudstyve på besøg i sit hjem. Han kender til problemet med, at indbrud ikke bliver opklaret.

- Jeg har selv været ude for at have haft indbrud. Der skete ikke ret meget. Jeg fik et brev om, at man havde afsluttet undersøgelsen, men politiet var aldrig nogensinde mødt op. Det var i hvert fald ikke højt prioriteret, og det kan også godt være, de ikke kunne have gjort noget, men vi ser dem bare heller ikke meget i det daglige, siger Jan Lind.

Ledelse i Fyns Politi: Vi prioriterer opgaverne

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns Politi ønsker ikke at forholde sig til, om Fyns Politi har nok ressourcer til at løse alle opgaver.

- I Fyns Politi er der de ressourcer, som vi nu engang har, og vi har en opgaveportefølje. Det er vigtigt for ledelsen i Fyns Politi hele tiden at prioritere de opgaver, der skal løses, siger Lars Bræmhøj.

- Det er ikke mit lod at bestemme, hvor mange ressourcer vi har. De ressourcer, vi har, forsøger jeg at få det bedste politi ud af, forklarer han.

Chefpolitiinspektøren forventer, at alle opgaver over tid vil blive løst.

