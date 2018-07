Fynboer afpresses: ’Vi har intim video med dig i hovedrollen’

I de seneste dage har mange personer kontaktet politiet, fordi de har modtaget en mail fra en ukendt afsender, der påstår at have en intim video med den kontaktede.

En mystisk mail har i de seneste dage fået en lang række mennesker til at kontakte politiet.

Fyns Politi har modtaget 25-30 anmeldelser fra borgere, der har modtaget afpresningsmails af en noget underlødig karakter.

Ukendte gerningsmænd rundsender afpresningsmails til tilfældige borgere – blandt andet på Fyn. I mailen påstår afsenderen, at han kender til, at personen har været inde på forskellige pornohjemmesider, og at de via webcam på computeren har optaget en video, hvor den erotiske underholdning så at sige fordøjes på lettere håndgribelig vis.

Afsenderen af mailen truer herefter med at dele videoen med den enkeltes kontaktpersoner, medmindre han eller hun indbetaler omkring 18.000 kroner i den virtuelle valuta Bitcoins. Afsenderen påstår nemlig, at de har skaffet sig adgang til alle kontakter via mail og sociale medier.

I flere tilfælde påstår afsenderne af afpresningsmailen også, at de har password til en konto, som personen har et sted på nettet.

Nogle anmeldere fortæller, at det nævnte password er korrekt, mens andre fortæller, at de har skiftet passwordet for længe siden, og det tyder ifølge Fyns Politi derfor på, at afsenderne har fundet passwordet på en gammel liste med lækkede passwords.

Og hvad gør man så?

Politiet: Ignorer det

Politiet anbefaler, at såfremt man ikke mistænker nogen for rent faktisk at være i besiddelse af en sådan video, så skal man blot slette mailen og ikke foretage sig yderligere.

Altså helt ignorere den ellers ret intimiderende trussel.

- Er du udsat for forsøg på afpresning, så stop kommunikationen og lad være med at betale, skriver Rigspolitiet på sin facebookside.

Hvis man omvendt har mistanke om, at afsenderen rent faktisk kan have en sådan video, så vejleder politiet om, at man som modtager på ingen måde skal efterkomme kravet, men derimod kontakte politiet.

Politiet ved endnu ikke, hvem der står bag de mange fupmails, og om der er tale om samme bagmand.

