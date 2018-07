Fynboer cykler Danmark rundt for sorgfyldte børn

Sorgen er svær at takle, når man er ung og mister en nær slægtning. Derfor er cykelholdet Team Giv Håb begyndt på en Danmark rundt tur for at samle penge ind til børn og unge.

14 fynboer er lørdag startet på deres cykeltur landet rundt. Men det er ikke kun for cykelturens skyld, at de træder hårdt i pedalerne og begiver sig ud i sommervarmen.

Cykelholdet, der kalder sig Team Giv Håb Fyn, cykler for at hjælpe børn og unge, der har mistet en far, mor, søster eller bror. Og de er ikke alene om det.

Hele 200 ryttere og servicefolk er fra den 29. juli til den 4. august med til at samle penge ind til organisationen Børn, Unge & Sorg. Rytterne er fordelt på syv hold rundt omkring i landet, hvor Team Giv Håb Fyn er ét af dem.

Belønningen er, at alle os ryttere og servicefolk får lov til at køre en hel uge rundt i Danmark Claus Sigmann, holdkaptajn for Team Giv Håb Fyn

Claus Sigmann er holdkaptajn for det fynske hold sammen med Heidi Winkler Hansen. De ser begge frem til at gøre noget godt for de sorgramte.

- Det her er en tur, hvor vi gør en masse godt for børn og unge, som er i sorg. Vi samler penge ind, vi samler midler ind, og vi laver alle mulige tiltag, fortæller Claus Sigmann.

- Vi håber, at vi har gjort opmærksom på Børn, Unge & Sorg, og vi har samlet nogle midler ind, siger den kvindelige holdkaptajn.

Børn, Unge & Sorg Organisationen tilbyder samtaler og terapi til børn, der har mistet en person, som betød meget for dem. Det kan både være en far, mor, søster eller bror.



Børn, Unge & Sorg lancerede i september 2012 kampagnen Giv Håb. Ud af den kampagne springer Team Giv Håb, som er et dansk velgørenheds-cykelhold.

I sommeren 2013 kørte holdet deres første tur Danmark rundt for at sætte fokus på de 140.000 børn og unge, der hvert år oplever, at deres forældre eller søskende bliver alvorligt syge eller dør.

En snakkesalig cykeltur

Udover at hjælpe børn og unge, der har oplevet sorg og ødelæggelser helt tæt på livet, så får cykelrytterne også selv noget ud af turen.

- Belønningen er, at alle os ryttere og servicefolk får lov til at køre en hel uge rundt i Danmark, fortæller Claus Sigmann og røber, at der bliver snakket en del på landevejene.

- Snakken går rigtig meget, og især når vi så kommer hjem, så bliver der rigtig snakket.

Håb om flere penge

Sidste år blev der indsamlet 1.223.000 kroner under cykelturen rundt i Danmark. I år håber en af stifterne af cykelholdene, at der kommer endnu flere penge ind til de unge mennesker.

- I alle de år, vi har cyklet, har vi oplevet en vækst på omkring 50 procent hvert år, så det håber vi også sker i år. Alle de indsamlede penge går til Børn, Unge Sorg, så flere børn og unge kan få hjælp, fortæller Jan Mathiesen, der sammen med sin kone Tina Andersen står bag initiativet til Team Giv Håb.

De har ligesom mange af rytterne på holdene oplevet sorgen tæt inde på livet.