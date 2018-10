For første gang nogensinde: To fynboer dyster med om titlen som årets kollega

Hvem er HK's medlemmer? HK's medlemmer er primært funktionærer i butikker og på kontorer i private virksomheder, regioner og kommuner. Der er også medlmmer, der er laboranter, lægesekrætærer, klinikassistenter, handelsrejsende, IT-ansatte og mange andre. HK Danmark er den næststørste fagforening i Danmark.

To af Danmarks bedste kollegaer arbejder på Fyn. I hvert fald, hvis man skal tro fagforeningen HK, der står bag kåringen af Danmars Bedste Kollega.

På listen over de nominerede til prisen finder man fynboen Helle Gammeltoft Nielsen, der arbejder på Langeskov Planteskole, og Henrik Aabling Daugaard, der arbejder i tagtækkergruppen i Odense Kommune.

De blev begge overrasket med kram, kage og konfettiregn torsdag og fredag, hvor de fik at vide, at de er gået videre til finalen i den landsdækkende konkurrence om at blive landet bedste kollega. Hele 1.700 er blevet nomineret landet over, hvor otte mennesker er gået videre til finalen.

Det er dog første gang nogensinde, at to fynboer er i det endelige kapløb.

Nedenfor kan du se, hvordan det så ud, da Helle Gammeltoft Nielsen blev overrasket af sine kollegaer:

Og her kan du se, hvordan Henrik Aabling Daugaard blev overrasket med nyheden:

Fornemmer stress

De to fynboer er blevet indstillet til den flotte titel af hver deres kollega, som har skrevet en længere begrundelse.

Helle Patricia Jacobsen, der er kollega til den nominerede Helle Gammeltoft Nielsen på Langeskov Planteskole skriver:

- Hun (Helle, red.) er den, der gør det sjovt at gå på arbejde. Og den, der gør det rart at komme hjem efter fyraften, fordi man stadig har overskud til sin familie, fordi der stadig er energi tilbage i én. Tusind tak for dig, Helle. Du er den bedste kollega og den mest loyale person, jeg kender.

Mens Henrik A. Daugaards kollega Heidi Larsen skriver:

- Henrik er meget empatisk og fornemmer hurtigt, hvis andre er stressede/pressede og tilbyder gerne hjælp, selvom hans eget overskud knapt er til det. Vi er mega heldige, at have Henrik.

Finalisterne Henrik Aabling Daugaard fra Tagtækkergruppen i Odense Kommune

Helle Gammeltoft Nielsen fra Langeskov Planteskole

Regitse Pedersen fra Netto i Thisted

Maria Folman Elsborg fra Scandlines

Marianne Bengtson fra Tandlægehøjskolen i København

Poul Johansen fra Odder Kommune

Lisbeth Dahl Burchardt fra Skive Kommune

Sys Tøttrup fra Børnehaven Birkely

To finalister mangler stadig at blive fundet Kilde: HK

Kæmpe fejring og ære

De ti finalister er sammen med den kollega, som har nomineret dem, inviteret til et stort finalearrangement i Cirkusbygningen i København. Under arrangementet vil vinderen af titlen blive fundet.

Ud over at få æren af at kunne kalde sig Danmarks Bedste Kollega, så får vinderen også 25.000 kroner til et arrangement for kollegerne, som skal være med til at styrke det gode kollegaskab yderligere.