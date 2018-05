Fynboer fanget af lukket bro: Skal vente 16 timer på at komme hjem

Fynske arbejdspendlere, der rejser over Den Gamle Lillebæltsbro, må de næste 20 uger kun køre over Lillebælt i to fastlagte vinduer. Det rammer blandt andre entreprenør-virksomheden Roerslevgaard.

Lars Christiansen skal stå tidligt op for at nå afgangen over Den Nye Lillebæltsbro mod Jylland. Inden solen endnu er vågnet, kører kortegen af fynboer, der udfører arbejde på den anden side af broen.

Klokken kvart i fire får den tunge og langsomme trafik lov til at køre over. Derefter lukkes broen for de store køretøjer og åbnes først igen klokken 20.30 - mere end 16 timer senere.

Fra tirsdag og de næste 20 uger frem er Den Gamle Lillebæltsbro spærret for bilister på grund af omfattende renovering. Derfor kan ejer af entreprenør-virksomheden Roerslevgaard i Asperup, Lars Christiansen, og andre med tungt maskinelt ikke som sædvanligt køre over Lillebælt, når det passer dem.

Mens Den Gamle Lillebæltsbro renoveres, skal al trafik over Den Nye Lillebæltsbro. Den tunge trafik kan dog kun få lov til at køre over i bestemte tidsrum - og tilmelding er nødvendig. Foto: Ole Holbech

- Vi får en hel masse ekstra kørsel om natten. Jeg skal op klokken to for at være derude omkring kvart i fire, så vi kan komme over, og jeg kommer sent hjem om aftenen, siger Lars Christiansen.

Dyrt for fynske virksomheder

Samtidig koster brorenoveringen penge for virksomheden, der skal sende personale til Jylland, flere timer før arbejdet må begynde.

- Det er et fordyrende led. Jeg skal så holde og vente derovre indtil en seks-syv stykker, hvor jeg må begynde på arbejdspladsen. Hvad skal jeg lave i mellemtiden, spørger Lars Christiansen.

Flere landmænd er i samme knibe som Lars Christiansen. Mens duggen stadig ligger over markerne, skal landmændene køre over broen og vente flere timer på, at afgrøderne er tørre nok til høst.

Ifølge Vejdirektoratets specialkonsulent Shahriar Honar, kunne Den Gamle Lillebæltsbro reelt være åben, mens renoveringen står på.

- Vi kunne godt holde det ene spor åbent, men så ville arbejdet tage meget længere tid. Hvis vi ikke lukker broen, vil det måske tage dobbelt så lang tid.

- Når vi har rådighed over hele broen, kan vi gennemføre arbejdet på kortere tid, og det har været et ønske for Fredericia og Middelfart kommuner og andre interessenter, der dagligt bruger broen, fortæller specialkonsulenten.

Ønsker flere afgange

Derfor håber Roerslevgaard, at Vejdirektoratet vil lave endnu en afgang med tung trafik over Den Nye Lillebæltsbro.

- Hvis vi kunne få en tid midt på dagen mellem 10 og 12, hvor trafikmængden ikke er så stor alligevel. Der er plads til os, og vi bruger ikke mere end seks til otte minutter, så er vi ovre og væk fra vejene igen. Det vil hjælpe os rigtig meget og især landmændene, siger Lars Christiansen.

Vejdirektoratet skønner, at mellem 10.000 og 12.000 bilister dagligt benytter sig af Den Gamle Lillebæltsbro.

