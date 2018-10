Fynboer flove over letbanenavn: - Det er simpelthen til grin

“Brunneren” bliver navnet på ét af de i alt 16 letbanetog, der skal køre i Odense, når letbanen står klar i slutningen af 2020.

Navnet, der er inspireret af den fynske egnsret brunsvigeren, blev den klare vinder af en afstemning blandt tusindvis af fynboer.

På de sociale medier møder det folkevalgte letbanenavn heftig kritik og bliver kaldt for “forfærdeligt”, “latterligt”, “plat”, “megagrimt” og “rent til grin”.

- Det er simpelthen til grin, konstaterer Bettina Braunstein Jensen.

- Det er nok det dummeste, jeg har hørt længe, tilføjer Kenneth Hanson fra Svendborg.

Til grin i hele landet

Det kan skade fynboernes omdømme i resten af landet, mener flere facebookbrugere.

- De griner ad fynboerne nu andre steder i landet. Kunne den ikke have heddet “Rygeosten”, hvis det skal være en fynsk specialitet, spørger Christina Ingemann Vester fra Kerteminde.

- Det er sgu det mest latterlige, jeg længe har hørt. Odense er H.C. Andersens by. Så hvorfor ikke kalde den et navn fra et eventyr. Jeg synes ikke engang, navnet er sjovt, lyder det fra Rasmus Rex.

"Brunneren" har fået sit navn fra den fynske specialitet brunsvigeren, der fejres hvert år på Fyn på brunsvigerens dag. Foto: Privat/collage

Misforstår betydning af "Brunneren"

Meget af kritikken går på, at navnet “Brunneren” uhensigtsmæssigt leder opmærksomheden hen på andet end den fynske kage, hvis man ikke lige forstår hentydningen.

- Det lyder som en kæmpe lort, der skal tøffe rundt i Odense, skriver Brian Holst Moltzen.

- Det er jo nærmest som at gøre grin med det, skriver Jonas Forsingdal fra Svendborg.

- Latterligt navn. Det er sgu da til grin. Jøsses, konstaterer Lars Nygaard.

Undrer sig uden for Fyn

Historien om letbanenavnet “Brunneren” er også nået uden for Fyns grænser.

- Hvorfor er I så platte i Odense, spørger Søren Petersen, der bor på Sjælland.

Navne til letbanetog i Odense 1. BRUNNEREN

2. EVENTYRET

3. FRIHEDEN

4. KOMPASSET

5. HORISONTEN

6. DRØMMEN

7. SYMFONIEN

8. PUSTERUMMET

9. LYKKEN

10. FORBINDELSEN

11. OPDAGELSEN

12. GLÆDEN

13. KÆRLIGHEDEN

14. ØJEBLIKKET

15. HJEMKOMSTEN

16. STRØMMEN

I alt 1.898 stemte på “Brunneren” i afstemningen, hvor det også var muligt at stemme på 36 andre navne til letbanetog.

“Brunneren” fik overvældende støtte og modtog 54,7 procent af stemmerne.

Glæde: Fedt, fynsk navn

Der er også flere facebookbrugere, der glæder sig over, at odenseanerne om nogle år kan køre med “Brunneren” til skole eller arbejde.

- Det er et fedt navn, skriver Gitte Sørensen.

- Det er så fynsk og så godt det her, skriver Amanda Brunholt.

Andenpladsen i afstemningen gik til “Eventyret”, der fik 28,6 procent af stemmerne, mens “Friheden” fik 25,6 procent og dermed tredjepladsen. Navnene er valgt af en dommerkomité nedsat af Odense Letbane.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) var med til at udvælge de 37 navne, som fynboerne kunne stemme på. Hun glæder sig ligeledes over navnet "Brunneren".

- Jeg synes, at forslaget var en sjov og anderledes tilgang til hele navngivningen af letbanetogene. Det siger noget om os som fynboer, og det var da også derfor, vi tog det med i puljen. "Brunneren" har i høj grad også været et samtaleemne i forbindelse med afstemningen, så det har da vækket noget i folk – hvad enten man så synes, at det er et sjovt og godt tognavn, eller om man synes, det stikker ud i forhold til de andre forslag på stemmesedlen, siger Jane Jegind.

- Nu ligger det i hvert fald fast, at vi får et letbanetog med navnet "Brunneren", og det er jeg personligt glad for. Det var én af mine egne favoritter – og brunsvigeren falder tydeligvis også i mange andres smag.

"Brunneren" og de 15 andre letbanetog kører efter planen første tur i slutningen af 2020.